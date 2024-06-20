Подмосковье обновило рекорд по количеству социальных предприятий в 2024 году

Как рассказала заместитель председателя правительства - глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, подать заявку на признание предприятия социальным можно через «Госуслуги». Этот статус необходимо подтверждать ежегодно.

«С начала этого года статус социального предприятия в Подмосковье получили уже 1087 компаний малого и среднего бизнеса, из них 863 - подтвердили статус, еще 224 - получили его впервые. Для сравнения, по итогам прошлого года в Московской области социальными были признаны 1009 предпринимателей», - рассказала она.

Социальные предприниматели также могут получить меры поддержки. Это субсидия размером до двух миллионов рублей и грант до 500 тысяч. Они также могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес».

Подробнее обо всех мерах поддержки предпринимателей можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».