Подмосковье не допустило массовых отключений электричества во время урагана

Аварийные службы оперативно выявляли технологические нарушения и устраняли их в установленные сроки. Надежное электроснабжение уже обеспечили всем социальных объектам, рассказали в подмосковном Минэнергетики.

Из-за падения деревьев на ЛЭП в регионе продолжаются ремонтные работы. Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение нескольких СНТ и частных домов в Чехове, Пушкино, Дмитрове, Шатуре и Воскресенске.

«В настоящий момент бригады подмосковных энергетиков делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии всем потребителям в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле министерства энергетики Московской области», - отметили в министерстве.

Из-за сильного ветра в столичном регионе упавшие деревья повредили автомобили, а на дорогах образовались пробки. Травмы получили несколько человек.

Ураган с порывами ветра до 25 километров в секунду и обильными осадками обрушился на столичный регион 21 ноября. Синоптики оценили шторм в пять баллов - из-за его последствий в Москве пострадали два человека. Аварийные службы Подмосковья работали всю ночь и не допустили ни одного массового отключения электричества. Последствия непогода продолжают устранять.