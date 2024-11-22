22 ноября 2024, 09:53

Подмосковье не допустило массовых отключений электричества во время урагана

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Ураган с порывами ветра до 25 километров в секунду и обильными осадками обрушился на столичный регион 21 ноября. Синоптики оценили шторм в пять баллов — из-за его последствий в Москве пострадали два человека. Аварийные службы Подмосковья работали всю ночь и не допустили ни одного массового отключения электричества. Последствия непогода продолжают устранять.

Аварийные службы оперативно выявляли технологические нарушения и устраняли их в установленные сроки. Надежное электроснабжение уже обеспечили всем социальных объектам, рассказали в подмосковном Минэнергетики.

Из-за падения деревьев на ЛЭП в регионе продолжаются ремонтные работы. Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение нескольких СНТ и частных домов в Чехове, Пушкино, Дмитрове, Шатуре и Воскресенске.

«В настоящий момент бригады подмосковных энергетиков делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии всем потребителям в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле министерства энергетики Московской области», - отметили в министерстве.

Из-за сильного ветра в столичном регионе упавшие деревья повредили автомобили, а на дорогах образовались пробки. Травмы получили несколько человек.

Ураган с порывами ветра до 25 километров в секунду и обильными осадками обрушился на столичный регион 21 ноября. Синоптики оценили шторм в пять баллов - из-за его последствий в Москве пострадали два человека. Аварийные службы Подмосковья работали всю ночь и не допустили ни одного массового отключения электричества. Последствия непогода продолжают устранять.

ЖКХ Электричество
22 ноября 2024, 10:38
Еще 344 здоровых ребенка родились у матерей с ВИЧ в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области женщины с положительным ВИЧ-статусом, своевременно ставшие на учет и принимающие терапию, могут родить здоровых детей. В Минздраве региона сообщили, что с начала года в Московской области у матерей с ВИЧ родились 344 здоровых ребенка.

Ключевым этапом профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку является прием антиретровирусной терапии. В регионе программы перинатальной профилактики реализуются совместно со службой акушерства и гинекологии, а женщин и детей сопровождают специалисты Центра на всех этапах - от беременности до 1,5 лет. При выявлении ВИЧ у ребенка диагноз и лечение назначают в первые две недели. Все услуги предоставляются бесплатно.

«Важно регулярно проходить тестирование на наличие ВИЧ-инфекции, а особенно парам, планирующим беременность. Если у женщины положительный ВИЧ-статус, то при приеме терапии, соблюдении всех рекомендаций врачей нашего Центра, она может стать мамой здорового ребенка», - подчеркнул главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.

Обследоваться на ВИЧ можно в поликлиниках, а также в кабинетах анонимного тестирования и Центре СПИД. Больше информации о постановке на учет и обследовании доступно на сайте Центра.

Дети Врачи Медицина
22 ноября 2024, 10:31
Выставки и лекции проведут на фестивале современного искусства в Зарайске
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Перезагрузка. 2.0"
Читайте нас в: Google Новости
Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» пройдет в Зарайске до 12 января. Две локации уже заработали, это арт-пространство «Цехъ» на улице Красноармейской и Дом Мачтета.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, «Цехъ» станет центральной точкой фестиваля и символом перезагрузки Зарайска. Там создали площадку для интерактивных инсталляций, выставок и культурных программ. Там также открыли кафе с гастрономическими брендами региона.

В Доме писателя, революционера-народника и журналиста Григория Мачтета открыли выставку живописи. Там разместили 250 работ 50 художников. Для гостей также проведут мастер-классы и лекции. Там также будет работать библиотека для буккроссинга.

«Дом Мачтета стал наиболее популярным местом первого фестиваля современного искусства „Между прошлым и будущим“, который прошел в Зарайске год назад. Тогда эту локацию посетило более пяти тысяч человек», - добавили в министерстве.

С 23 ноября в Зарайске начнется масштабная творческая и просветительская программа. Для посетителей проведут мастер-классы от художников, лекции от искусствоведов и многое другое.

Узнать больше о фестивале можно по ссылке.

Фестивали
22 ноября 2024, 00:02
Звезды медиалиги провели тренировку для футболистов в Щелкове
Читайте нас в: Google Новости
Игроки популярного российского любительского футбольного клуба 2Drots из Москвы посетили щелковский поселок Фряново. Они провели тренировку и дружеский матч с футболистами Спортивно-досугового центра «Факел».

Московский клуб 2Drots - один из самых популярных медиафутбольных команд в России. Почти четыре миллиона подписчиков насчитывает YouTube-канал именитых футболистов.

Три звезды из 2Drots - Максим Фролов, Илья Скоропупов и Вадим Логинов, организовали мастер-класс и провели дружеский матч с футболистами фряновского Спортивно-досугового центра «Факел».

Отметим, что Медийную футбольную лигу основали в 2022 году. В турнире участвуют известные деятели шоу-бизнеса и звезды российского футбола. Осенью 2024 года состоялись соревнования за Кубок лиги. Участниками турнира стали 14 команд.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Футбол Щелково
21 ноября 2024, 23:03
Кадет летной школы во Фрязине стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанник фрязинской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Александра Покрышкина Святослав Егоров завоевал первое место на X Чемпионате мира по пауэрлифтингу. Участниками состязаний стали свыше 2550 атлетов из 30 стран мира.

Чемпионат продлился четыре дня. За это время спортсмены установили более 600 мировых рекордов в разных категориях и дисциплинах. На турнире прошли состязания по пауэрлифтингу и силовому двоеборью, соревнования по жиму лежа, военному жиму, русскому и народному жиму, становой тяге, армлифтингу и многие другие.

Святослав Егоров занял на чемпионате первое место и выполнил норматив мастера спорта. Помимо этого, спортсмен из городского округа Фрязино стал двухкратным рекондсменом мира, Европы и России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Фрязино

Новости по теме