Подмосковье назвали лучшим регионом для предпринимательства
Редакция журнала Forbes после многолетнего перерыва представила рейтинг лучших городов России для ведения бизнеса. При составлении рейтинга редакция отобрала 90 населенных пунктов, из которых оставила 30. Но почти половина из них оказалась городскими округами Подмосковья. Для чистоты эксперимента авторы выделили Московскую область в отдельный кластер как лучший регион для ведения бизнеса.
Все представленные в рейтинге населенные пункты сравнили по шести метрикам, самой главной из которых стал «Малый и средний бизнес». Именно по его наличию в населенном пункте можно следить за предпринимательской средой.
Также учитывались показатели демографии и жилья, доходов, кадров, инвестиций и инфраструктуры, качество жизни. Все данные авторы исследования взяли из открытых источников.
Лучшим городским округом Московской области для ведения предпринимательской деятельности стал Красногорск. Он получил самые высокие показатели по качеству жизни, а также инвестициям и инфраструктуре (84.3 и 62.4 соответственно). Также у Красногорска самый высокий показатель доходов - 52.5.
Сильнее всего малый и средний бизнес развит в городском округе Химки, который оказался на втором месте рейтинга. Этот показатель достиг 82.2.
На третьем месте расположился город Видное Ленинского городского округа. Самый крупный балл он набрал по показателю демографии и жилья - 61.4.
Четвертое место досталось городскому округу Люберцы, где уровень качества жизни оказался на одном уровне с Красногорском - 84.3, но по остальным показателям муниципалитет немного не дотянул до основной тройки. Также в рейтинг вошли Мытищи, Королев, Долгопрудный, Домодедово, Раменское и Щелково.
Правительство Московской области всегда уделяло особое внимание развитию и поддержке бизнеса, а также привлечению инвесторов для открытия новых производств. Реализующим программы импортозамещения регион предложил льготные кредиты, возмещение затрат на объект инженерной и транспортной инфраструктуры.
Почти все услуги для бизнеса доступны в цифровом формате, как и общение предпринимателей с государственными структурами и надзорными органами. Малый и средний бизнес может воспользоваться субсидиями для компенсации расходов на покупку и лизинг оборудования, а также получить кредит по льготной ставке. Отдельные меры поддержки получают фермеры, которым предоставляют в аренду участки по льготным условиям.
Редакция журнала Forbes после многолетнего перерыва представила рейтинг лучших городов России для ведения бизнеса. При составлении рейтинга редакция отобрала 90 населенных пунктов , из которых оставила 30. Но почти половина из них оказалась городскими округами Подмосковья. Для чистоты эксперимента авторы выделили Московскую область в отдельный кластер как лучший регион для ведения бизнеса.