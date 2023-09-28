Подмосковье назвали лучшим регионом для предпринимательства

Читайте нас в:

Все представленные в рейтинге населенные пункты сравнили по шести метрикам, самой главной из которых стал «Малый и средний бизнес». Именно по его наличию в населенном пункте можно следить за предпринимательской средой.

Также учитывались показатели демографии и жилья, доходов, кадров, инвестиций и инфраструктуры, качество жизни. Все данные авторы исследования взяли из открытых источников.

Лучшим городским округом Московской области для ведения предпринимательской деятельности стал Красногорск. Он получил самые высокие показатели по качеству жизни, а также инвестициям и инфраструктуре (84.3 и 62.4 соответственно). Также у Красногорска самый высокий показатель доходов - 52.5.

Сильнее всего малый и средний бизнес развит в городском округе Химки, который оказался на втором месте рейтинга. Этот показатель достиг 82.2.

На третьем месте расположился город Видное Ленинского городского округа. Самый крупный балл он набрал по показателю демографии и жилья - 61.4.

Четвертое место досталось городскому округу Люберцы, где уровень качества жизни оказался на одном уровне с Красногорском - 84.3, но по остальным показателям муниципалитет немного не дотянул до основной тройки. Также в рейтинг вошли Мытищи, Королев, Долгопрудный, Домодедово, Раменское и Щелково.

Правительство Московской области всегда уделяло особое внимание развитию и поддержке бизнеса, а также привлечению инвесторов для открытия новых производств. Реализующим программы импортозамещения регион предложил льготные кредиты, возмещение затрат на объект инженерной и транспортной инфраструктуры.

Почти все услуги для бизнеса доступны в цифровом формате, как и общение предпринимателей с государственными структурами и надзорными органами. Малый и средний бизнес может воспользоваться субсидиями для компенсации расходов на покупку и лизинг оборудования, а также получить кредит по льготной ставке. Отдельные меры поддержки получают фермеры, которым предоставляют в аренду участки по льготным условиям.

Редакция журнала Forbes после многолетнего перерыва представила рейтинг лучших городов России для ведения бизнеса. При составлении рейтинга редакция отобрала 90 населенных пунктов , из которых оставила 30. Но почти половина из них оказалась городскими округами Подмосковья. Для чистоты эксперимента авторы выделили Московскую область в отдельный кластер как лучший регион для ведения бизнеса.