Подмосковье нарастило выпуск йогуртов на 10% за 8 месяцев

Продукцию подмосковных предприятий поставляют в торговые сети по всей России. Это йогурты с фруктовыми и ягодными наполнителями, питьевые, безлактозные и другие. Как отметили в Минсельхозпроде, с начала года Подмосковье произвело 246,3 тысячи тонны продукта, что на 10,1% больше показателей такого же периода прошлого года.

Так, регион выпускает более 72% йогуртов в ЦФО и свыше 46% от общероссийского объема.

Крупнейшими производителями стали «Эйч Энд Эн» в Чехове с продукцией под брендами «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «Актибио», «Актимуно», а также компании «Эрманн» и «Коломенское».

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