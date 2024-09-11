11 сентября 2024, 16:47

Подмосковье нарастило выпуск кисломолочной продукции на 11% за год

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Свыше 269 тысяч тонн кисломолочной продукции произвели в Подмосковье с начала года. Это на 11,4% больше показателей прошлого года.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на предприятиях и фермах региона производят простоквашу, ряженку, варенец, йогурты и другие кисломолочные продукты. Ведущими производителями таких товаров стали «Эйч Энд Эн» из Красногорска, «Рузское молоко», «Братья Чебурашкины» из Дмитрова и другие.

Так, «МилкЭкспресс» из Коломны выпускает ацидофилин с разными вкусами, а также сметану, ряженку и кефир под брендом «Славянские кружева».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фермеры
11 сентября 2024, 15:37
Международный конгресс представителей России и Китая пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Международный конгресс «Вузы культуры и искусств в международном гуманитарном сотрудничестве: диалог культур России и Китая» проведут в Московском государственном институте культуры в Химках. Участники обсудят вопросы сотрудничества в образовании.

Встреча пройдет с 15 по 18 октября. Представители России и Китая обсудят возможность обучения студентов по обмену и изучат межнациональные образовательные и творческие платформы.

Организовал международное собрание Московский государственный институт культуры, который находится в городском округе Химки. Первый интернациональный симпозиум «Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве» там провели в 2007 году. Мероприятие призвано наладить дружеские и профессиональные связи в сфере культуры между Россией и Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Россия Китай Образование
11 сентября 2024, 15:26
Матч чемпионата Подмосковья по футболу пройдет в Солнечногорске
Читайте нас в: Google Новости
Домашняя игра футбольного клуба «Солнечногорск» против команды «Дмитров» состоится на стадионе «Металлург» 14 сентября. Матч чемпионата Подмосковья пройдет без зрителей по рекомендации регионального отдела Министерства внутренних дел.

Игра пройдет в рамках 17-го тура чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд Лиги-Б.

Всего на чемпионате планируют провести 22 тура. После Дмитрова футболисты из Солнечногорска сыграют с футбольными клубами «Легион» (Ивантеевка), «Нара» (Наро-Фоминск), «Чайка» (Королев), «Витязь - спортивная школа „Старый городок“» (Одинцово) и «Дизайн-Окно» (Пушкино).

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Такие меры предосторожности были вынуждены ввести после инцидента, произошедшего ранее между болельщиками команд на матче первого круга в Дмитрове.

«Матч обещает быть интересным и волнительным еще и тем, что сейчас футбольный клуб „Солнечногорск“ после трех побед подряд занимает третье место в чемпионате, а футбольный клуб „Дмитров“ - четвертое с минимальным отставанием. Желаю нашим спортсменам продолжать победную серию и радовать болельщиков красивой игрой», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Спортсмены Солнечногорск Футбол Дмитров
11 сентября 2024, 15:15
Подмосковные регоператоры вывезли более 11 миллионов кубометров мусора летом
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости
С июня по август региональные операторы вывезли свыше 11 миллионов кубометров отходов в Подмосковье. В семи кластерах на КПО отправили как крупногабаритные строительные отходы, так и мелкий мусор. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Алексинском кластере объем вывезенного мусора превысил 560 тысяч, в Воскресенском - свыше 1,7 миллиона, в Каширском - около 78 тысяч кубометров. В ведомстве уточнили, что для бесперебойной работы операторы используют мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.

Отмечается, что небольшая, но значимая часть отходов пригодна для переработки и повторного использования. В министерстве также поблагодарили жителей, которые ответственно подходят к раздельному сбору мусора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мусор
11 сентября 2024, 15:13
Урок о вреде наркотиков прошел в школе № 2 в поселке Свердловском
Читайте нас в: Google Новости
Для учеников школы № 2 в Свердловском поселке провели мероприятие под названием «Я выбираю жизнь». Ребятам рассказали о том, что важно заботиться о здоровье и не употреблять неизвестные препараты.

Спикеры мероприятия рассказали о пагубном влиянии и последствиях вредных привычек. Ребята приняли участие в викторине и закрепили полученный материал. Они с энтузиазмом рассуждали на заданную тему и делились мыслями о том, что важно заботиться о здоровье.

«Такие мероприятия очень важны для подрастающего поколения. Детей необходимо заблаговременно обеспечить знаниями, чтобы не случилась беда в будущем. Зачастую маргинальные личности предлагают приобрести наркотические вещества именно подросткам. Сегодня мы рассказали о том, как необходимо себя вести в случае такого предложения от незнакомцев», - рассказал главный спикер мероприятия.

Детям напомнили, что нужно сразу рассказать родителям о том, что их друзья употребляют наркотики.

Организаторы уверенны: подобные беседы помогут уберечь детей от пагубного влияния.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники Лосино-Петровский

Новости по теме