Подмосковье нарастило производство соков из фруктов и овощей на 34% за год
За 2023 год Подмосковье произвело на 34% больше соков из ягод и овощей, чем годом ранее. Всего регион выпустил более 35 тысяч банок напитка.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, объем производства соков в прошлом году достиг 8% от общего объема ЦФО и более 2% - общероссийского.
«Одной из точек роста стал уход иностранных компаний с рынка. Так, ранее занимаемые ниши освободились для реализации региональными производителями масштабных инвестпроектов по переработке сельхозпродукции на территории Подмосковья», - сказал он.
Самыми продуктивными предприятиями стали Ярцевский комбинат напитков, компаний «Астраханка», «Лидер» и «Мултон Партнерс».
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