16 февраля 2024, 11:20

Подмосковье нарастило производство соков из фруктов и овощей на 34% за год

пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости

За 2023 год Подмосковье произвело на 34% больше соков из ягод и овощей, чем годом ранее. Всего регион выпустил более 35 тысяч банок напитка.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, объем производства соков в прошлом году достиг 8% от общего объема ЦФО и более 2% - общероссийского.

«Одной из точек роста стал уход иностранных компаний с рынка. Так, ранее занимаемые ниши освободились для реализации региональными производителями масштабных инвестпроектов по переработке сельхозпродукции на территории Подмосковья», - сказал он.

Самыми продуктивными предприятиями стали Ярцевский комбинат напитков, компаний «Астраханка», «Лидер» и «Мултон Партнерс».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
16 февраля 2024, 11:41
Глава Подольска встретился с родными воинов-интернационалистов
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с матерями и вдовами погибших в локальных конфликтах военнослужащих. Мероприятие прошло в краеведческом музее города к День памяти воинов-интернационалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На неформальной встрече за чашкой чая обсудили важные для семей вопросы: порядок на воинских захоронениях, улучшение жилищных условий, организация транспорта и мероприятий для матерей и вдов погибших бойцов.

«Мне очень важно, чтобы мы с вами были в постоянном диалоге: и с точки зрения военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, и со стороны помощи семьям военнослужащих», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Председатель общественной организации «Подолье» Ольга Смакина поблагодарила главу округа за поддержку, участие в городских мероприятиях и помощь с транспортом.

Мать Героя России Александра Монетова подняла еще одну важную тему - строительство часовни в память о погибших бойцах на кладбище в Лемешове. Она будет стоять между старым и новым кладбищем. Строительство начнут уже этим летом.

Все озвученные на встрече вопросы решат в ближайшем будущем.

Подольск Военные
16 февраля 2024, 11:35
Экопункты в Подмосковье собрали 12 миллионов бутылок и банок за 2,5 года
Читайте нас в: Google Новости
Фандоматы «РТ-Инвест» собрали 12 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок за 2,5 года работы в Подмосковье. В обмен на тару участники программы лояльности получили свыше 60 миллионов баллов.

Сейчас в Подмосковье работают 567 экопунктов в 38 округах. С 2021 года жители сдали 8,5 миллиона пластиковых бутылок и 3,5 миллиона алюминиевых банок. Вторсырье отправили на переработку, где из него делают посуду, мебель, одежду, строительные материалы, запчасти для автомобилей.

Больше тары сдали жители Балашихи. Здесь фандоматы «РТ-Инвест» собрали почти 1,2 миллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Пользователи из Подольска отправили в переработку миллион банок и бутылок, в Красногорске и Люберцах - по 900 тысяч.

За сдачу тары жители получили бонусные баллы, которые можно тратить на покупки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Мусор
16 февраля 2024, 11:29
Уличное освещение модернизируют в Лыткарине в 2024 году
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Замену уличных светильников на светодиодные начали в Лыткарине. Работы ведутся как во дворах, так и на улицах. Всего заменят чуть менее 1600 светильников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Светодиодные светильники имеют сразу несколько плюсов: они экономят электроэнергию, не вредят здоровью, долго служат, а также устойчивы к повышенной влажности и низкой температуре.

Новое освещение подберут для каждой территории индивидуально. Мощность светильников будет отличаться - на центральных улицах установят светодиоды мощность 150 Вт, а во дворах более слабые и комфортные для жителей - 50 Вт.

«Работы по контракту должны завершить до конца марта. Это улучшит энергоэффективность городского округа Лыткарино», - рассказал заместитель главы городского округа Лыткарино Максим Новиков.

Лыткарино
16 февраля 2024, 11:27
Профессиональные спортсмены примут участие в турнире по уличному хоккею 4×4 в Балашихе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Команда «Легенды хоккея» сыграет в турнире по понд-хоккею в формате 4×4 в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего за звание лучших поборются 60 команд в двух дивизионах: «любители» и «профессионалы». Подмосковье представят команды из Красногорска, Балашихи, Можайска, Подольска, Черноголовки, Одинцова и других округов.

Также на лед выйдут коллективы популярных блогеров: «NBSK», «HOCKEY BROTHERS», «IVHOCKEY» и «3FRENZY». Они сразятся между собой в отдельном медиа-дивизионе.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов , которые появятся на территории региона до конца 2026 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Хоккей

Новости по теме