Подмосковье нарастило объем выпуска обуви на 74% за год

Как рассказала заместитель председателя правительства - глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, в целом производство изделий из кожи в регионе выросло более чем в 1,5 раза.

«За отчетный период подмосковные предприятия, занятые в обувной промышленности, значительно увеличили объемы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%, при этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза - на 53,5%», - отметила она.

Рост показали и другие отрасли промышленности. Так, за полгода на 16,3% вырос выпуск одежды, а предприятия по отделке тканей нарастили объемы на 49,8% Узнать больше о состоянии подмосковной промышленности можно по ссылке.

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