Подмосковье нарастило экспорт сельхозпродуктов в Армению на 12% за год

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, произведенные в регионе товары поставляют более чем в 90 стран мира. Основная доля при этом приходится на страны СНГ.

«В 2023 году из Московской области в Армению было ввезено 24 тысячи тонн продукции - мы поставили около семи тысяч тонн мясных продуктов, порядка трех тысяч тонн кондитерских изделий и более 2,5 тысячи тонн молочной продукции» - сказал он.

В Армению продукцию экспортируют Дмитровский молочный завод, «Трио-инвест» из Домодедова», «Раменский кондитерский комбинат» и «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова.

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