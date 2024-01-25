25 января 2024, 14:38

Подмосковье направит свыше 19 миллионов рублей на развитие агротуризма в 2024 году

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковье направит 19,5 миллиона рублей на гранты для развития агротуризма в 2024 году. Полученные средства фермеры смогут направить на обустройство мест для размещения гостей, детские площадки и новое оборудование.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, грант «Агротуризм» позволит хозяйствам увеличить производительность, а также количество туристов.

«Выделенный бюджет может быть израсходован на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий», - сказал министр.

По итогам прошлого года грант получили два подмосковных проекта из Шаховской и Щелкова. Они получили поддержку в размере 20 миллионов рублей.

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Сельское хозяйство
25 января 2024, 16:15
Свыше 100 машин задействовали для уборки снега в Волоколамском округе
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Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Волоколамском округе. Дворники расчищают придомовые территории и детские площадки, спецтехника — дороги.

Дворники работают во дворах округа с шести утра. Они стараются расчистить дворы к тому времени, когда жильцы домов пойдут на работу.

«Слой снега сейчас покрыл все дорожки, а нужно, чтобы люди, которые в сумерках идут на работу, видели, где тротуар. Поэтому помимо придомовых территорий и пешеходных зон я стараюсь лопатой хорошо счищать снег и с бордюров», - подчеркнула дворник Светлана Юрьева.

В борьбе со снегом в округе задействовано более 100 единиц снегоуборочной техники и свыше 100 человек. Они приводят в порядок не только придомовые территории, но и детские площадки, парки и скверы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Дороги Волоколамск
25 января 2024, 16:05
Информационные плакаты о выборах президента разместили в подмосковных МФЦ
Мособлизбирком
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Работа по размещению информационных плакатов о предстоящих выборах президента России началась в МФЦ Подмосковья. Одними из первых помещения оклеили в многофункциональных центрах городского округа Лосино-Петровский.

В Мособлизбиркоме напомнили, что с 29 января в Подмосковье начнется прием заявлений от жителей, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на любом другом участке. Это можно сделать с помощью механизма «Мобильный избиратель». В этот же день откроется подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на портале «Госуслуги».

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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Выборы президента РФ МФЦ Выборы
25 января 2024, 15:52
Новый зал для репетиций Московского губернского колледжа искусств открыли в Химках
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Торжественное открытие спортивно-репетиционного зала Московского губернского колледжа искусств состоялось в Химках. Об этом рассказали в Минстрое Подмосковья.

Зал с переходом в учебный корпус Московского губернского колледжа искусств построили по государственной программе Подмосковья за счет средств бюджета. В составе нового корпуса спортивное и репетиционное пространства, помещение для силовых тренировок и удобный переход в основное здание.

Новый корпус необходим студентам не только для обязательных спортивных занятий, но и для репетиций при подготовке к мероприятиям и конкурсам.

Воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске откроют на год раньше , к 1 сентября 2024 года. Строительство объекта проинспектировал Андрей Воробьев.

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Химки Студенты Минстрой Подмосковья
25 января 2024, 15:46
Врачи из Мытищ посетили Международный конгресс по репродуктивной медицине
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Международный конгресс по репродуктивной медицине прошел в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» при поддержке Министерства здравоохранения России. В форуме приняли участие заведующая гинекологическим отделением, кандидат медицинских наук Галина Ермоленко и врачи акушер-гинекологи Федор Манин и Кристина Ниязова.

Врачи мытищинской больницы с большим интересом участвуют в форумах и конгрессах. Заведующая гинекологическим отделением Галина Ермоленко особо отметила интересные дискуссии в рамках мероприятия. Они дали возможность пообщаться с лучшими мировыми специалистами этой области медицины, получить ответы на многие вопросы, перенять новый полезный опыт.

63 зарубежных и 40 отечественных экспертов в области акушерства, гинекологии, репродуктивной медицины, эндокринологии поделились своими знаниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2024 году в Подмосковье возведут 22 объекта здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Врачи

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