Подмосковье направит свыше 19 миллионов рублей на развитие агротуризма в 2024 году

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Волоколамском округе. Дворники расчищают придомовые территории и детские площадки, спецтехника — дороги.

Дворники работают во дворах округа с шести утра. Они стараются расчистить дворы к тому времени, когда жильцы домов пойдут на работу.

«Слой снега сейчас покрыл все дорожки, а нужно, чтобы люди, которые в сумерках идут на работу, видели, где тротуар. Поэтому помимо придомовых территорий и пешеходных зон я стараюсь лопатой хорошо счищать снег и с бордюров», - подчеркнула дворник Светлана Юрьева.

В борьбе со снегом в округе задействовано более 100 единиц снегоуборочной техники и свыше 100 человек. Они приводят в порядок не только придомовые территории, но и детские площадки, парки и скверы.

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