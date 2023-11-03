Подмосковье направит около 25 миллионов рублей на поддержку рыбных хозяйств

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Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, сейчас производством рыбы занимаются 16 хозяйств.

«На поддержку производства товарной рыбы в 2023 году предусмотрено 24,8 миллиона рублей. Субсидией уже воспользовалось восемь предприятий на сумму более 21 миллиона рублей», - сказал он.

Чаще всего на предприятиях Подмосковья выращивают карпа, форель и осетра. К концу года хозяйства планируют произвести 3,5 тысячи тонн продукта аквакультуры.

Документы на субсидии будут принимать до 20 декабря. Пожать их можно на региональных «Госуслугах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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