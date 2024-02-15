Подмосковье направит еще 60 миллиардов рублей на создание готовых промышленных площадок
Промышленную инфраструктуру продолжают развивать в Подмосковье. Особой популярностью пользуются готовые площадки со всей необходимой инфраструктурой. На их создание направят еще более 60 миллиардов рублей.
Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, всего в стадии реализации находятся 10 таких площадок.
«Сегодня в Подмосковье три такие площадки уже созданы - они расположены в Подольске и Солнечногорске. Еще 10 - на разных стадиях реализации. Суммарно инвестиции в создаваемые проекты „Подмосковье индастриал“ составят более 60 миллиардов рублей, будет создано свыше 20 тысяч рабочих мест», - сказала она.
Екатерина Зиновьева добавила, что предприниматели также могут воспользоваться программой промышленной ипотеки и получить кредит по ставке 3-5% годовых для покупки помещения.
Выбрать место для размещения производства владельцы бизнеса могут по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».