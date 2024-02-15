15 февраля 2024, 16:40

Подмосковье направит еще 60 миллиардов рублей на создание готовых промышленных площадок

Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
Читайте нас в: Google Новости

Промышленную инфраструктуру продолжают развивать в Подмосковье. Особой популярностью пользуются готовые площадки со всей необходимой инфраструктурой. На их создание направят еще более 60 миллиардов рублей.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, всего в стадии реализации находятся 10 таких площадок.

«Сегодня в Подмосковье три такие площадки уже созданы - они расположены в Подольске и Солнечногорске. Еще 10 - на разных стадиях реализации. Суммарно инвестиции в создаваемые проекты „Подмосковье индастриал“ составят более 60 миллиардов рублей, будет создано свыше 20 тысяч рабочих мест», - сказала она.

Екатерина Зиновьева добавила, что предприниматели также могут воспользоваться программой промышленной ипотеки и получить кредит по ставке 3-5% годовых для покупки помещения.

Выбрать место для размещения производства владельцы бизнеса могут по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Бизнес
15 февраля 2024, 16:48
Видеосистема «Безопасный регион» проследит за избирательными участками Подмосковья на выборах президента
Главное управление региональной безопасности Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Система «Безопасный регион», функционирующая на территории Московской области, включает в себя более 130 тысяч камер. Они установлены в подъездах, парках, дворах, а также в местах массового скопления людей. Технологии помогут проконтролировать ход выборов президента в Подмосковье.

По словам начальника управления общественной безопасности Главного управления региональной безопасности Московской области Дмитрия Алексеева, использование системы «Безопасный регион» способствует увеличению раскрытия преступлений в 1,5-2 раза.

«Также снижается количество совершенных преступлений в общественных местах и на улицах», - указал Дмитрий Алексеев.

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» будет задействована на выборах уже второй год подряд. Она обеспечит контроль не только на избирательных участках, но и на прилегающих территориях. Камеры фиксируют происходящее и помогают предотвращать нарушения, что способствует повышению легитимности выборов и безопасности избирателей.

Записи с камер видеонаблюдения, установленных в местах массового скопления людей и на социальных объектах региона, хранятся в течение 30 дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы
15 февраля 2024, 16:42
Концерт и конкурсы проведут на рынке «О! Подворье» в Одинцове 23 февраля
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Один из крупнейших рынков Московской области «О! Подворье» пригласил посетить концертно-развлекательную программу и попробовать натуральную фермерскую продукцию 23 февраля. Мероприятие приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

В 2020 и 2021 годах «Одинцовское подворье» дважды удостоилось награды «Лучший розничный рынок» от Минпромторга России. Сейчас на торговой площадке проводятся разнообразные конкурсы в преддверии праздника, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

23 февраля с 13:00 до 14:00 возле главного входа в торговый комплекс выступит военный оркестр Сухопутных войск Российской Федерации. Он исполнит любимые мелодии и марши военных лет, а также известные современные песни. После этого посетители смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясные деликатесы, выпечку и фермерское молоко.

Кроме продуктовых прилавков, на рынке работают магазины с товарами для дома, спорта и одеждой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Магазины Бизнес
15 февраля 2024, 16:34
Жителей Одинцова пригласили на встречу с администрацией округа 20 февраля
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Одинцове состоится очередная встреча представителей администрации с жителями городского округа. Проходить она будет 20 февраля с 10:30 до 12:30 по адресу: поселок Летний Отдых, улица Зеленая, дом 9а.

В мероприятии примут участие первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители муниципального центра управления регионом, а также депутаты муниципалитета от партии «Единая Россия».

С графиком приема населения жители могут ознакомления на официальном портале администрации городского округа в разделе «Местное самоуправление» или просто перейдя по ссылке.

Ранее глава Одинцовского округа посетил филиал «Западные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» - Успенский РЭС в поселке Горки-2. На встрече обсудили вопросы повышения надежности подачи электричества на объекты округа.

Напомним, что в ближайшее время регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Депутаты
15 февраля 2024, 16:13
Телемост на тему раздельного сбора отходов провели для школьников в Чехове
Читайте нас в: Google Новости
Акция «Сожми и закрути ПЭТ» стала темой телемоста школьников в Чехове. Мероприятие объединило учащихся подмосковной школы № 1 и лицея № 88 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Экологический телемост организовал региональный оператор по обращению с ТКО в Чеховском кластере. В режиме реального времени школьники Подмосковья и Екатеринбурга подключились к общему экологическому уроку, на котором обсудили формирование экологичного отношения к мусору.

Напомним, акция «Сожми и закрути ПЭТ» направлена на популяризацию раздельного сбора пластика среди населения.

Ранее о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас на территории региона действует целый комплекс мер для решения проблемы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Экология Мусор

Новости по теме