09 ноября 2023, 13:18

Подмосковье направит еще 14 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений

пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Мособлдума утвердила соглашения на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Подмосковье. По ним работы проведут в шести округах региона.

Как рассказали в ведомстве, общая сумма работ превысит 14 миллиардов рублей. Их предоставит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Так, очистные сооружения построят в деревне Терново-1 в Кашире и в Сергиевом Посаде. Реконструкцию проведут на объектах в Можайске, Павловском Посаде, поселке Сергиевский в Коломне и Апрелевке.

Кроме того, средства на эти проекты направят и из бюджета Подмосковья и муниципалитетов. Это 3,5 миллиарда и 59,3 миллиона рублей. После проведения работ качество коммунальных услуг улучшится более чем для 370 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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ЖКХ Мособлдума Ремонтные работы
09 ноября 2023, 13:59
Новорожденного с редкой патологией желудка успешно прооперировали в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Женщина с трехнедельным ребенком обратилась в Московский областной центр охраны материнства и детства с тревожными симптомами — младенец терял вес и часто срыгивал. Врачи провели обследование и выявили редкую патологию желудка.

У новорожденного обнаружили мембрану пилорического отдела желудка. Просвет кишечника оказался перекрыт, из-за чего пища не могла беспрепятственно проходить из желудка дальше. Ребенок не получал питательные вещества и не прибавлял в весе, постепенно истощаясь.

«Помимо этого, опасность представляют и сами срыгивания. Каждый эпизод связан с риском вдыхания и аспирации срыгиваемыми массами, что может в любой момент привести к пневмонии, которая в таком случае тяжело поддается лечению», - отметил заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Врачи приняли решение об операции малоинвазивным способом. Это значительно облегчило восстановление и снизило травматичность лечения.

Сложность операции заключалась в том, что мембрана желудка сокращалась во время иссечения, ее было непросто определить даже при непосредственном осмотре. Но благорадя мастерству хирургов все прошло успешно. В дальнейшем ребенок сможет жить полноценной жизнью без каких-либо ограничений.

Сейчас младенец чувствует себя хорошо, нормально питается и набирает вес. Он продолжит наблюдение у специалистов по месту жительства.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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Люберцы Дети Здравоохранение Врачи Медицина
09 ноября 2023, 13:51
Подмосковье выставило на торги еще 132 земельных участка и помещения
Комитет по конкурентной политике Московской области
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За неделю в Подмосковье выставили на торги 132 объекта недвижимости. Больше всего из них расположены в Бронницах, Серпухове и Шатуре.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, с начала года жители арендовали два участка в Бронницах, 63 в Серпухове и 72 в Шатуре.

Один из новых объектов, желающие могут взять через торги шесть соток в Бронницах. Начальная цена на землю составила 1,2 миллиона рублей. Также на портале доступен участок под скотоводство в Серпухове и нежилое помещение в Шатуре.

Для участия в торгах необходимо получить электронную подпись. Сделать это можно в аккредитованных удостоверяющих центрах. Узнать их расположение можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

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Аукционы Недвижимость
09 ноября 2023, 13:46
Более 2 миллионов человек в Подмосковье прошли тестирование на ВИЧ с начала года
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С начала года более двух миллионов жителей Подмосковья прошли бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. В региональном Минздраве заявили, что это на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пройти тестирование можно в специальных кабинетах в поликлиниках по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в одном из мобильных медицинских комплексов.

«Тестирование занимает не больше 15 минут и абсолютно безболезненно. Раннее обнаружение ВИЧ-инфекции играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан, а назначенная эффективная терапия позволяет сохранить качество и продолжительность жизни», - сообщил главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин.

Подробную информацию о ВИЧ и СПИДе можно найти на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

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Здравоохранение Медицина
09 ноября 2023, 13:25
Почти 20 инвестиционных школ откроют в Подмосковье в 2024 году
«Одинцово-1»
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В 2024 году в Подмосковье планируют открыть 17 инвестиционных школ. Новые объекты появятся в восьми округах. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Так, образовательное учреждение для 1,6 тысячи учеников откроют в ЖК «Ярославский» в Мытищах. В школе разместят 66 классов, а также кабинеты, где будут проводить занятия по химии, физике, рисованию, кулинарии и другим направлениям. Девелопером проекта станет компания ПИК.

Также три образовательных учреждения на 1,5 тысячи мест каждое откроют Люберцах и Ленинском округе. Согласно проектам, в зданиях появятся функциональные зоны, учебные классы, столовые и медицинские кабинеты.

В комплексе «Одинцово-1» возведут школу, рассчитанную на 1160 учебных мест. Общая площадь трехэтажного здания составит свыше 16 тысяч кв. метров, его разделят на блоки начальной, основной и старшей школы. Застройщиком также выступит компания ПИК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что для жителей Московской области открыли 417 школьных стадионов.

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Школы

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