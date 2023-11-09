Подмосковье направит еще 14 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений

Как рассказали в ведомстве, общая сумма работ превысит 14 миллиардов рублей. Их предоставит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Так, очистные сооружения построят в деревне Терново-1 в Кашире и в Сергиевом Посаде. Реконструкцию проведут на объектах в Можайске, Павловском Посаде, поселке Сергиевский в Коломне и Апрелевке.

Кроме того, средства на эти проекты направят и из бюджета Подмосковья и муниципалитетов. Это 3,5 миллиарда и 59,3 миллиона рублей. После проведения работ качество коммунальных услуг улучшится более чем для 370 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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