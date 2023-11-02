Подмосковье направит более 9 миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств в 2024 году

По словам председателя Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Коханого, в 2024 году планируется благоустроить 13 парков и 37 общественных территорий.

Статья расходов также предусматривает такие расходы, как: устройство систем наружного освещения по программе «Светлый город» - 300 миллионов рублей, обустройство велосипедной инфраструктуры - более 257 миллионов рублей, благоустройство зон для досуга в парках - 254 миллиона рублей и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».