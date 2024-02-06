Подмосковье направит 270 миллионов рублей на новую технику для тушения лесных пожаров в 2024 году
Комлесхоз Подмосковья ежегодно закупает новую технику для тушения лесных пожаров. В этом году на эти цели направят около 270 миллионов рублей, рассказали в ведомстве.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, больше половины суммы на эти цели выделят из регионального бюджета.
«В 2024 году на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий подмосковному лесному хозяйству выделено около 270 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. 55,7% суммы выделены из регионального бюджета и 44,3% - из федерального», - сказал он.
Большинство техники закупят к началу апреля, до начала пожароопасного сезона. Министр добавил, что «Центрлесхоз» получит 40 автомобилей для перевозки пожарных, малые лесопатрульные комплексы, грузовики, автоцистерны и многое другое.
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