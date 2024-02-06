Подмосковье направит 270 миллионов рублей на новую технику для тушения лесных пожаров в 2024 году

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, больше половины суммы на эти цели выделят из регионального бюджета.

«В 2024 году на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий подмосковному лесному хозяйству выделено около 270 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. 55,7% суммы выделены из регионального бюджета и 44,3% - из федерального», - сказал он.

Большинство техники закупят к началу апреля, до начала пожароопасного сезона. Министр добавил, что «Центрлесхоз» получит 40 автомобилей для перевозки пожарных, малые лесопатрульные комплексы, грузовики, автоцистерны и многое другое.

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