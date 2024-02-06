06 февраля 2024, 17:12

Подмосковье направит 270 миллионов рублей на новую технику для тушения лесных пожаров в 2024 году

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комлесхоз Подмосковья ежегодно закупает новую технику для тушения лесных пожаров. В этом году на эти цели направят около 270 миллионов рублей, рассказали в ведомстве.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, больше половины суммы на эти цели выделят из регионального бюджета.

«В 2024 году на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий подмосковному лесному хозяйству выделено около 270 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. 55,7% суммы выделены из регионального бюджета и 44,3% - из федерального», - сказал он.

Большинство техники закупят к началу апреля, до начала пожароопасного сезона. Министр добавил, что «Центрлесхоз» получит 40 автомобилей для перевозки пожарных, малые лесопатрульные комплексы, грузовики, автоцистерны и многое другое.

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Пожары Лесные пожары
06 февраля 2024, 17:47
Московский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом пополнил штат сотрудников
ГКУЗ Московской области ЦПБ СПИД
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На базе Центра профилактики борьбы со СПИДом Московской области с сентября 2023 года к работе приступили 37 новых врачей. Доктора приехали из разных регионов страны.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, новые высококвалифицированные специалисты приехали на работу в Подмосковье из Москвы, Челябинской, Иркутской, Рязанской областей и других субъектов Российской Федерации.

Кроме того, на базе Центра начали работать консультанты из некоммерческих организаций, которые помогают пациентам научиться жить с диагнозом и проходить постоянную поддерживающую терапию.

«Создание такой мультидисциплинарной команды поможет решить две основные задачи: эффективное противодействие ВИЧ-инфекции в Московской области, а также расширение доступности и качества оказываемой медицинской помощи нашим пациентам», - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Елена Дробышевская.

В центре работают врачи-эпидемиологи, инфекционисты, оториноларинголог, рентгенологи, стоматолог, дерматовенерологи, невролог, врачи функциональной диагностики и врачи клинической лабораторной диагностики, медицинский психолог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

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Врачи СПИД
06 февраля 2024, 17:11
Подготовка к паводкам началась в 39 округах Подмосковья
Фото Минэкологии
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Минэкологии Московской области приступило к подготовке к паводкам. Специальная комиссия обследует участки рек, которые при прохождении паводка 2022-2023 подтапливали территории населенных пунктов и СНТ, а также те ГТС, которые находятся на контроле у специалистов.

«Те участки, где были зафиксированы подтопления из-за неудовлетворительной подготовки к паводковому периоду, по которым ранее администрациям городских округов уже давались поручения по приведению их в надлежащее состояние, осматриваются специалистами на предмет их исполнения», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, непрохождение паводковых вод и их разлива обусловлено завалами валежника, захламлением береговой линии, ненадлежащим содержанием коллекторов и другими факторами. Специалисты отмечают, что важно готовиться к паводковому периоду заранее, когда еще не сошел снег и не растаял лед.

«Половодье или паводок, основой которого является резкое таяние снежного покрова вследствие потепления, может обернуться напастью для жителей, чьи дома и участки находятся вблизи водных объектов», - заключил министр.

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Экология
06 февраля 2024, 17:07
Реконструкцию центрального парка обсудили в администрации Лобни
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совещание по реконструкции центрального парка культуры и отдыха прошло в администрации Лобни. На встрече обсудили сроки работ и планы по размещению каруселей, детских и спортивных площадок.

Участие в совещании приняли первый заместитель главы городского округа Лобня Евгений Аптекин, заместитель главы по вопросам ЖКХ Анна Тураева, представитель дирекции парков Иван Перепелко и подрядчики.

Они назначили ответственных по всем запланированным работам и договорились провести обследование и санитарную вырубку деревьев и кустарников.

Напомним, благоустройство центрального парка завершится к концу лета. Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций и ограждений. Реконструкция проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Благоустройство Лобня Парки
06 февраля 2024, 16:59
Дорожные службы в Лобне подготовились к циклону «Ольга»
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Коммунальщики в Лобне перешли на усиленный режим работы в связи с циклоном «Ольга». Синоптики обещают, что до четверга в Московской области ожидается снегопад и похолодание.

Циклон «Ольга» принесет сильный снегопад и понижение температуры до -23 градусов. Чтобы оперативно устранять последствия непогоды в Лобне на расчистку дорог выведут 19 коммунальных машин. Они будут прометать дорожное покрытие и обрабатывать его против гололеда.

Для ручной расчистки улиц сформировали девять мобильных бригад. Также привлекли к уборке пять погрузочных машин и 15 грузовиков для вывоза снега.

Напомним, ранее в Лобне расчистили территорию железнодорожной станции, в том числе со стороны микрорайона Восточный. Чтобы уборка была регулярной, к этой работе привлекли двух дворников.

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Лобня Снегопад

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