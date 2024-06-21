Подмосковье направило свыше миллиарда рублей на новое медоборудование

На закупку оборудования с направили свыше 1,2 миллиарда рублей. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой, современная медтехника обеспечит доступную и качественную диагностику.

Например, в Можайской больнице появился компьютерный томограф. С его помощью врачи могут делать до 80 срезов, что позволяет получать изображения в высоком качестве и в короткие сроки. За день такой аппарат может проводить до 70 обследований.

«Его можно использовать для контрастного исследования сосудов и внутренних органов», - прокомментировал главный врач Можайской больницы Максим Чуркин.

Новое оборудование также поступило в больницы в Мытищах, Электростали, Люберцах, Чехове, Дмитрове и других округов. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

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