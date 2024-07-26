Подмосковье направило свыше миллиарда рублей на благоустройство скверов за год

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что один из объектов - сквер в микрорайоне Заря в Балашихе, продолжает преображаться. Глава округа Сергей Юров рассказал, что концепция пространства уже утверждена.

«Здесь будет тихая, спокойная зона для прогулок, в разных сторонах будут размещены небольшая воркаут-зона и детская площадка. В центре - площадка для проведения мероприятий - городок военный, торжеств много, ветеранам такая зона необходима», - подчеркнул он.

На данный момент в сквере уже выполнили половину работ. Сейчас продолжаются демонтажные работы, устройство дорожно-тропиночной сети, а также прокладка траншеи под освещение и видеонаблюдение.

Отмечается, что интересные решения коснутся и существующей на территории воздушной теплотрассы - она станет частью входной группы. Сквер планируют открыть ко Дню города.

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