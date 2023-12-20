20 декабря 2023, 12:57

Подмосковье направило 311 миллионов рублей на экстренную соцпомощь в 2023 году

Unsplash
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С начала года около 40 тысяч жителей Подмосковья получили экстренную соцпомощь на общую сумму 311 миллионов рублей. Услуга полностью электронная и подать заявление можно, не выходя из дома.

По словам министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой, экстренная помощь положена при возникновении трудной жизненной ситуации. Например, если человек стал инвалидом или потерял работу или жилье.

«В трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до семи тысяч рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего - десять тысяч рублей», - отметила Болатаева.

Помимо этого, при повреждении или утраты жилища, размер выплат составит до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей - на одиноко проживающего.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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20 декабря 2023, 13:26
Московский Губернский театр отпразднует 10-летие в январе
Московский Губернский театр
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Встречи, экскурсии в закулисье, мастер-классы и тренинги проведут 12 января к 10-летию Московского Губернского театра. Зрители смогут увидеть как работают и где готовятся к выходу на сцену артисты.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что в рамках программы «Открытый театр» будут доступны мастер-классы и тренинги по театральному искусству, пройдут встречи с музыкантами и актерами. У гостей будет возможность поиграть в настольные игры и послушать театральные анекдоты.

Вечером 12 января состоится торжественное мероприятие, на котором будут присутствовать известные деятели культуры и руководители крупных московских сцен.

В репертуаре Московского Губернского театра представлены разнообразные спектакли, охватывающие как классику, так и современную драматургию, а главное - рассказывающие о вечных темах, которые волнуют всех. Театр начал свое существование 9 января 2014 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Туризм Спектакль Театры Актеры
20 декабря 2023, 13:23
Новогоднее представление для детей с ОВЗ прошло в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Общественная организация «Добрые люди» провела в Солнечногорске новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостями праздника стали воспитанники детского реабилитационного центра «Незабудка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье и Донецк подписали соглашение для помощи детям.

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Благодаря этому празднику ребята полностью прониклись новогодней атмосферой. Дед Мороз и Снегурочка совместно с сказочными героями пели и танцевали, а дети рассказывали им стихи.

«Нашей небольшой командой выступили с новогодним представлением для детей из Солнечногорска. А в целом организация „Добрые люди“ на сегодняшний день объединила более 50 неравнодушных граждан. Совместно со всеми волонтерами стараемся в эти предновогодние недели подарить детишкам и пожилым людям праздник, при этом вкладываем в каждое представление частичку себя», - отметила волонтер общественной организации «Добрые люди» Виктория Таранец.

В конце представления все ребята получили новогодние подарки.

Дети Солнечногорск Инвалиды Новый год
20 декабря 2023, 13:20
Самые популярные направления для трудоустройства в 2023 году назвали в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье на конец 2023 года составил около 0,23%, что почти в два раза меньше по сравнению с прошлым одом. В Министерстве социального развития Московской области назвали топ популярных профессий для трудоустройства.

«Всего в регионе открыто более 85 тысяч вакансий. Самым популярным направлением для трудоустройства стало производство - 35 тысяч вакансий. Сюда мы относим такие профессии как инженер, токарь, фрезеровщик», - заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Также в число лидеров вошли такие профессии, как: транспорт, перевозки, продажи и образование.

Для того, чтобы найти профессию по душе, жители Московской области могут воспользоваться порталом «Работа в России». Там можно настроить фильтры и найти работу, удобную по расположению, интересам, зарплатным ожиданиям и другим параметрам.

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Работа
20 декабря 2023, 13:19
Глава Солнечногорска обсудил с депутатами итоги прямой линии президента
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел встречу с депутатами муниципалитета. Они обсудили итоги прямой линии с Владимиром Путиным и обозначили главные задачи на 2024 год.

Напомним, Владимир Путин подал документы в Центризбирком для регистрации в качестве кандидата на выборы президента Российской Федерации. Он будет участвовать как самовыдвиженец. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на прямую линию президента поступило свыше 60 видеообращений из Подмосковья.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел прямую линию и большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги уходящего года. Он обозначил главные задачи, которые сейчас стоят перед страной. Их обсудили депутаты на встрече с главой округа в Солнечногорске.

«Будущий 2024 год президент объявил годом семьи. А это значит, что все наши консолидированные усилия должны быть направлены на поддержку института семьи и материнства. И особое внимание, безусловно, мы должны уделить многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции. <…> Взять на себя заботу о близких бойцов - наша святая обязанность», - подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Солнечногорск Депутаты

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