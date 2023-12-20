Подмосковье направило 311 миллионов рублей на экстренную соцпомощь в 2023 году

По словам министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой, экстренная помощь положена при возникновении трудной жизненной ситуации. Например, если человек стал инвалидом или потерял работу или жилье.

«В трудной жизненной ситуации размер выплаты составит до семи тысяч рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего - десять тысяч рублей», - отметила Болатаева.

Помимо этого, при повреждении или утраты жилища, размер выплат составит до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей - на одиноко проживающего.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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