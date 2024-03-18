Подмосковье направило 3 миллиона рублей на компенсацию полиса ОСАГО для льготников в 2024 году

«В первую очередь такая мера поддержки предусмотрена для инвалидов и родителей детей-инвалидов. Благодаря этой мере семья экономит в среднем пять тысяч рублей», - отметила министр социального развития Подмосковья Болатаева Людмила.

В ведомстве уточнили, что компенсация предоставляется автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов. Так, льготникам не нужно отправлять заявление. Все, что необходимо - проверить предзаполненное заявление в личном кабинете и прикрепить оплаченный полис.

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