Подмосковье наладит экспорт мороженого в Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, первую партию продукции объемом 20 тонн отправят в Дубай, Эр-Рияд, Ханой и Шанхай к концу этого года.

«Всего предприятие будет проставлять 45 наименований продукции: три линейки мороженого, сорбеты, замороженные чаи и премиксы для коктейлей. В перспективе планируется в три раза увеличить объемы поставок за рубеж до 60 тонн продукции в месяц», - сказал он.

Компания выпускает мороженое с селеном, йодом и пробиотиками по разработкам ученых из Бурятии.

На павильонах Good Food Russia российские производители представляют свою продукцию под брендом Made in Russia. Это дает возможность компаниям выйти на новые рынки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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