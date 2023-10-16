Подмосковье наладило экспорт в Турцию на 2 миллиарда рублей за три года при поддержке Фонда ВЭД

Читайте нас в:

«С 2020 года поддержанный экспорт подмосковных компаний в Турцию превысил два миллиарда рублей. Содействие в заключении контрактов оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. В числе экспортеров - 14 компаний, подписавших 19 контрактов», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Фонд оказывает предприятиям различную помощь: от бесплатного обучения до содействия в участии в международных выставках. Это дает возможность представить продукцию потенциальным клиентам. Например, восемь компаний из разных городов Подмосковья в сентябре приняли участие в выставке CNR Food Istanbul Expo 2023.

Услуги Фонда поддержки ВЭД предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов.

Турция - важный торговый партнер региона. Подмосковье поставляет туда различную продукцию: изделия из каучука и металла, продукцию деревообработки и многое другое.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.