Подмосковье наладило экспорт сельхозпродуктов в 70 стран

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«Так, с начала года мы поставили за рубеж свинины на 150 миллионов долларов, из нее большая часть пошла во Вьетнам - 16,48 тысяч тонн на 46 миллионов долларов. Мясо птицы экспортировали на 140 миллионов долларов, больше всего купил Китай - 22,5 тысячи тонн на 84,26 миллиона долларов», - прокомментировал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Отмечается, что больше всего продукции из Подмосковья поставляют в страны СНГ. При этом, крупнейшим экспортным каналом стал агрохаб «Селятино». С начала года через него поставили 1,6 миллиона тонн продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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