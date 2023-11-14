Подмосковье начало подготовку к переходу на единый механизм оплаты аренды участков

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Представители Министерства имущественных отношений Московской области поучаствовали в заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости.

«В настоящее время в Подмосковье в аренде находится 82 тысячи земельных участков, из них 17,5 тысячи - арендуют под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, садовые товарищества и огороды, 3,2 тысячи - под сельхозпроизводство, 61,3 тысячи - иные земли», - сообщил замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

Доход от арендной платы в бюджет региона составляет 15,7 миллиарда в год.

«Единый механизм по размеру арендной платы позволит применить общий подход расчетов аренды в Подмосковье, это будет для всех муниципальных образований прозрачный и удобный порядок определения арендной ставки», - заявила министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

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