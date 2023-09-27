Подмосковье на 80% выполнило годовой план ремонта подъездов

Читайте нас в:

«На сегодняшний день показатель отремонтированных подъездов от общего годового плана составляет 81%, а годовой план по ремонту полностью завершен в 31 округе. До конца года еще порядка 250 тысяч жителей увидят свои подъезды обновленными», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Полностью выполнили годовой план в Дубне, Егорьевске, Кашире, Красногорске, Можайске и других городах.

За семь лет программы «Мой подъезд» ремонт провели почти в 100 тысячах парадных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.