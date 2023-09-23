Подмосковье на 23% увеличило объемы производства тепличных овощей с начала года
С начала этого года в Московской области собрали свыше 100 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Это на 23% больше прошлогодних показателей, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В 2022 году за аналогичный период была собрана 81 тысяча тонн. Таким образом, объемы производства тепличных овощей увеличили на 23%», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
В начала года в Московской области в теплицах собрали 56 тысяч тонн огурцов, 42,7 тысячи тонн томатов и 1,8 тысяч тонн прочих овощей.
Подмосковье лидирует по росту площадей теплиц. С 2014 года появилось еще 12 проектов общей площадью 221 гектар закрытого грунта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии фермерских хозяйств в регионе.
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