20 ноября 2024, 10:41

Подмосковье на 11,2% нарастило производство мяса птицы за год

Медиасток.рф
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С января по сентябрь в Подмосковье произвели 191,5 тысячи тонн мяса птицы. Это на 11,2% выше показателей прошлого года.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, крупнейшим производителем отрасли стала птицефабрика «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминске. Ее мощность превышает 73 тысячи тонн в год. Там выпускают более 100 видов продукции под брендом \"Первая свежесть\".

За девять месяцев птицефабрика произвела 52,5 тысячи тонн птицы, это 27,4% от общего объема в Подмосковье. Мясо перерабатывают в полуфабрикаты: котлеты, колбаски, шашлыки и многое другое.

Животные Фермеры
20 ноября 2024, 11:03
Еще 2 подмосковные компании получили IT-гранты
Unsplash
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Еще две IT-компании получили гранты в Подмосковье. Финансовую поддержку предоставили предприятиям «Хинт» и «СМ Лаб», которые разрабатывают программное обеспечение.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в регионе активно создают рабочие места и условия для развития научного и инновационного потенциала. Для этого предприятия могут получить меры поддержки.

«Благодаря IT-гранту формируется устойчивый стимул для развития IT-отрасли за счет привлечения в регион высококвалифицированных специалистов» , - поделился первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Компания «Хинт» специализируется на разработке и модернизации ПО под индивидуальные требования. Так, там создали программное обеспечение для розничных клиентов коммерческого банка, лучший в России чат-бот и многое другое.

«Спортмастер Лаб» разрабатывает цифровые решения для ретейла, в том числе создает сайты, мобильные приложения и корпоративные сервисы.

Финансовую поддержку могут получить зарегистрированные в Подмосковье компании, которые имеют выручку от разработки программ или компьютерной техники не менее 70%. Узнать подробнее об условиях можно на «Госуслугах».

Поддержка предпринимателей в Московской области
20 ноября 2024, 10:44
Мингосуправления Подмосковья сообщило о новой схеме мошенничества
Unsplash
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Мошенники снова атакуют пользователей Telegram, предлагая им годовую премиум-подписку в подарок. В пресс-службе Мингосуправления Московской области рассказали, как избежать ловушки.

Злоумышленники рассылают сообщения с фейковой ссылкой для активации подписки. Перейдя по ней, пользователи вводят свои учетные данные, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту и личной информации. Кроме того, устройство жертвы может заразиться вредоносным ПО, а аккаунт на портале госуслуг - оказаться под угрозой взлома.

Чтобы защитить себя, не переходите по подозрительным ссылкам, не доверяйте неожиданным сообщениям о подарках и всегда проверяйте любую сомнительную информацию. Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

Telegram Мошенничество
20 ноября 2024, 09:10
Росгвардия Подмосковья напомнила о правилах и запретах на покупку оружия
Телеканал «360»
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С начала года 108 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на разрешение по оружию. О том, как это сделать и какие документы предстоит собрать будущим владельцам, в интервью Ксении Жеребцовой рассказал представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин.

Лицензию на оружие могут получить жители, достигшие 21 года. Для этого понадобятся заявление, паспорт, медицинское заключение о противопоказаниях к владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ. После этого нужно будет пройти специальное обучение.

«В Подмосковье около 20 образовательных учреждений, которые занимаются обучением жителей. Сначала теория и практика, после чего человек получает на руки свидетельство. Затем он сдает экзамен, на котором присутствует сотрудник Росгвардии, и получает акт безопасного обращения с оружием», - рассказал Антон Фокин.

Получив лицензию, человек приобретает оружие и в течение двух недель обращается по месту регистрации, чтобы получить разрешение. Только после этого можно хранить и использовать купленное ружье на законных основаниях. Через пять лет владельцу нужно заново собирать документы и проходить медкомиссию, чтобы продлить разрешение.

Фокин отметил, что один человек может хранить до пяти двустволок, до двух единиц оружия ограниченного поражения, до пяти штук газового и срелково-метательного оружия. После пяти лет владения гладкоствольным, житель получает право приобрести оружие с нарезным стволом.

Росгвардия Оружие Госуслуги
19 ноября 2024, 22:25
Благоустройство двора на улице Разведчика Абеля проверили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, вместе с активными жителями и депутатами округа провел инспекцию хода работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 3 по улице Разведчика Абеля. Работы проводятся в рамках проекта «Городская среда».

Андрей Гореликов отметил, что обустроенные дворы с зелеными насаждениями, уютными лавочками и игровыми площадками становятся местами встреч для соседей и друзей. Однако местные жители неоднократно поднимали вопрос о нехватке детской площадки на данной территории. Несмотря на наличие уникальных малых архитектурных форм, для самых маленьких необходимо создать безопасные и привлекательные зоны отдыха.

«Следует обратить внимание на потребности самых юных жителей нашего города, чтобы они также могли проводить время на свежем воздухе с удовольствием и радостью», - подчеркнул Андрей Гореликов.

Он выразил уверенность в том, что дети заслуживают качественного отдыха на свежем воздухе, и призвал приложить все усилия для обеспечения их всем необходимым, ведь именно от этого зависит будущее города.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи

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