Подмосковье компенсирует затраченные на развитие ОЭЗ «Дубна» средства

«Суть этой меры поддержки заключается в следующем: регион создает инфраструктуру ОЭЗ и эти средства „возвращаются“ в объеме налогов и таможенных пошлин, уплаченных в федеральный бюджет резидентами ОЭЗ», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Первый транш Московская область получит уже в ноябре. Напомним, в июне 2023 года Подмосковье вошло в перечень субъектов России, имеющих право на возмещение затрат на создание, модернизацию или реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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