03 ноября 2023, 18:50

Подмосковье компенсирует затраченные на развитие ОЭЗ «Дубна» средства

Мининвест
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Подмосковье воспользовалось механизмом компенсации затрат на создание инфраструктуры ОЭЗ «Дубна». Это позволит вернуть более миллиарда рублей, затраченных на развитие особой экономической зоны.

«Суть этой меры поддержки заключается в следующем: регион создает инфраструктуру ОЭЗ и эти средства „возвращаются“ в объеме налогов и таможенных пошлин, уплаченных в федеральный бюджет резидентами ОЭЗ», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Первый транш Московская область получит уже в ноябре. Напомним, в июне 2023 года Подмосковье вошло в перечень субъектов России, имеющих право на возмещение затрат на создание, модернизацию или реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Инвестиции Дубна
03 ноября 2023, 19:39
Минтранс Подмосковья: более 300 нелегальных такси выявили у аэропортов с начала года
Минтранс Подмосковья
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Сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля и правоохранительные органы провели рейды у аэропортов. В ходе проверок удалось выявить около 320 нелегальных перевозчиков с начала года.

«Как правило, в связи с интенсивным пассажиропотоком и высоким спросом большая доля нелегальных водителей такси приходится на аэропорты, остановки общественного транспорта и стоянки рядом с ж/д станциями. В настоящее время инспекторы проводят рейды рядом с аэропортами», - рассказала начальник УРАТК Минтранса Подмосковья Евгения Каретникова.

За десять месяцев у аэропорта Шереметьево выявили 120 нарушителей, у Домодедово - 101, у Жуковского - 34. Все транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки.

Пассажирам напоминают, что использование услуг нелегальных такси небезопасно - водители не имеют необходимый опыт вождения, разрешение на услуги и не проходят медицинский осмотр и технический осмотр на авто. Проверить легальность такси можно на сайте.

Подмосковные дороги отремонтировали исключительно с применением новой асфальтобетонной смеси в этом году. Она дольше сохраняет качество и значительно улучшает покрытие. Губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году обновили более 1,5 тысячи километров трасс.

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Дороги Такси
03 ноября 2023, 18:59
Технадзор проверил состояние 37 аттракционов в Подмосковье
Фото Минэкологии
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За неделю Гостехнадзор проверил состояние 37 аттракционов в Подмосковье. Инспекции прошли в Красногорске, Дмитрове, Серпухове и других округах. Отмечается, что нарушений в их работе не выявили.

«Первая и самая важная причина проведения проверок - это безопасность посетителей. Ведь любой аттракцион может представлять опасность для здоровья и жизни людей, если он не находится в должном состоянии, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Регулярные проверки позволяют вовремя выявлять и устранять неисправности, что помогает сохранить аттракционы в хорошем состоянии и продлить их срок службы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Дороги Такси
03 ноября 2023, 18:38
Минсоцразвития Подмосковья рассказало о работе оздоровительного центра «Лесная поляна» в Клину
КЦСОР
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В социально-оздоровительном центре «Лесная поляна» в Клину есть все необходимое для поддержания здорового образа жизни. В Министерстве социального развития Московской области рассказали, что подопечные ежедневно укрепляют здоровье посредством занятий спортом.

«С самого утра настроиться на позитивный лад помогает утренняя зарядка. Дружной командой „золотых“ получателей социальных услуг мы пробуждаем суставы», - рассказал специалист по ЛФК социально- оздоровительного центра.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в центре «Лесная поляна» соцуслуги получают свыше 120 жителей Подмосковья пожилого возраста.

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Дороги Такси
03 ноября 2023, 18:25
ГЖИ Подмосковья рассказала об изменениях в газовом обслуживании с 2024 года
ГЖИ МО
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Госжилинспекция Московской области провела форумы «Управдом» и рассказала об изменениях, которые вступят в силу в Подмосковье в 2024 году. Так, новая схема, при которой обслуживание всего газа региона переходит в зону ответственности «Мособлгаза», начнет работу с 1 января.

Жилищные инспекторы подняли вопрос важности обеспечения газовой безопасности. Речь идет о порядке проведения ТО газового оборудования, установке автоматической системы контроля загазованности, а также привлечении к ответственности пользователей оборудования.

«Форумы „Управдом“ - это уникальная школа жилищно-коммунальной грамотности, которая не просто дает представление о работе системы ЖКХ, но и обучает задавать правильные вопросы знающим людям», - подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В ГЖИ отметили, что с 2024 года в Московской области начнут работать газовые участковые. В их подчинении будут семь слесарей. Отличить сотрудников можно будет по спецодежде с логотипом «Мособлгаза» и удостоверению с QR-кодом.

Еще одна важная тема - перехода на единый электронный платежный документ. Например, жителям Мытищ и Богородского округа рассказали о преимуществах формата и пояснили, что для подписки достаточно зайти в личный кабинет МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ

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