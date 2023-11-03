Подмосковье компенсирует затраченные на развитие ОЭЗ «Дубна» средства
Подмосковье воспользовалось механизмом компенсации затрат на создание инфраструктуры ОЭЗ «Дубна». Это позволит вернуть более миллиарда рублей, затраченных на развитие особой экономической зоны.
«Суть этой меры поддержки заключается в следующем: регион создает инфраструктуру ОЭЗ и эти средства „возвращаются“ в объеме налогов и таможенных пошлин, уплаченных в федеральный бюджет резидентами ОЭЗ», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Первый транш Московская область получит уже в ноябре. Напомним, в июне 2023 года Подмосковье вошло в перечень субъектов России, имеющих право на возмещение затрат на создание, модернизацию или реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
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