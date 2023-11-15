Подмосковье изучит опыт Уганды по переработке отходов насекомыми

Представители компании Nabugabo Updeal Joint Venture из Уганды рассказали о переработке отходов с помощью мухи черная львинка. Личинки насекомого перерабатывают вещества в питательное удобрение, которое может быть использовано садоводами. Сами личинки тоже пользуются спросом в Африке - их закупают фермеры и птицефабрики в качестве корма для животных. Жир зародышей активно используется в косметологии, а из взрослых насекомых можно получать материал для фармацевтической промышленности.

Черная львинка - тропическая муха, изначально обитавшая в джунглях Южной Америки и в последствие заселившая другие теплые и влажные регионы. Самые северные находки сделаны на юге Германии и Чехии. В России встречалась только в Краснодарском крае.

«Для того, чтобы технология африканских коллег получила признания в нашем регионе необходимо ее протестировать. Разведение в нашем климате теплолюбивых черных львинок, живущих в тропических странах, потребует больших затрат электроэнергии. Кроме того, любой технологии необходимо пройти государственную экологическую экспертизу. Только после этого, можно будет говорить о ее применении», - отметил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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