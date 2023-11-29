Подмосковье и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития

«В 2022 году Московская область стала одним из лидеров рейтинга устойчивого развития субъектов Российской Федерации. Для нас устойчивое развитие - это путь, по которому должен следовать каждый орган исполнительной власти Московской области и муниципалитет для обеспечения принципиально нового лучшего качества жизни», - сообщил Тресков.

Соглашение предусматривает ряд ключевых направлений сотрудничества в таких направлениях, как: природопользование, экологическая безопасность, поддержка экопроектов, а также обмен лучшими практиками по образовательным и отраслевым программам в области ESG. В 2024 году в список также войдут электротранспорт и экологичные источники генерации энергии.

«Смысл концепции устойчивого развития - в сохранении планеты и ее ресурсов для будущих поколений. Сбер вкладывается в это разными способами: экологическими и социальными акциями, волонтерством и донорством, а также ответственным финансированием», - отметил Титов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки. По его словам, в селах Московской области ощутимо не хватает работников в сфере сельского хозяйства, в том числе механизаторов и селекционеров.

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