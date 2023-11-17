17 ноября 2023, 09:00

Подмосковье и Сбер стали партнерами в сфере комплексного развития территорий

пресс-служба Среднерусского банка Сбербанка
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Правительство Московской области и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий. Документ подписали министр жилищной политики Инна Федотова и вице-президент-председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Партнеры будут работать над повышением кредитных ресурсов и совершенствованием финансирования проектов строительства.

«Московская область традиционно строит больше всех в стране <…> Для поддержки высокого уровня введен новый механизм - комплексное развитие территорий. Он позволяет одновременно проводить сразу три процедуры: менять градостроительный план, менять правила землепользования и застройки, утверждать проект планировки территории», сообщила Федотова.

Сбербанк готов предложить застройщикам продукты на разных этапах строительства объектов.

«Возвести „бетонную коробку“ уже недостаточно, важно обеспечить людей необходимой для жизни инфраструктурой, создать комфортную городскую среду. Среднерусский банк активно финансирует такие проекты, в том числе в Московской области. С нашей поддержкой с начала года возводится более 1,8 миллиона квадратных метров жилья», - добавил Титов.

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Сбербанк
17 ноября 2023, 07:30
Жителям Подмосковья напомнили о возможности купить недвижимость на торгах
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Жителям Московской области напомнили о возможности арендовать или купить через торги объекты недвижимости. Это помещения, здания, парковочные места и земля под строительство, сообщили в региональном комитете по конкурентной политике.

В Лобне можно приобрести помещения площадью 147 квадратных метров , в Луховицах - 335, , а в Раменском - 45 «квадратов».

«Свободное назначение делает помещения универсальными и позволяет осуществлять на их территории любую деятельность», - уточнили в ведомстве.

На портале ЕАСУЗ можно найти на интерактивной карте более 100 коммерческих объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы
17 ноября 2023, 06:00
Более 50 бюджетных соцобъектов Подмосковья спроектируют в этом году
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Свыше 50 социальных объектов в Московской области находятся на стадии проектирования. Это школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщили в министерстве стройкомплекса Подмосковья.

Например, в Щелкове появится детский сад на 240 мест на улице Неделина, еще одно дошкольное учреждение для такого же количества ребят в микрорайоне Южный в Домодедове и пристройка на 400 мест к школе № 1 на улице Октябрьская в Королеве.

В Котельниках в микрорайоне проектируют комплекс со школой на 2,1 тысячи мест и детсадом для 350 малышей. В Одинцове построят поликлинику на 500 посещений в смену в ЖК «Гусарская баллада».

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Строительство
17 ноября 2023, 04:00
Двух школьников из Орехово-Зуева наградили медалями за спасение людей
Министерство образования МО
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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина наградила двух школьников из Орехово-Зуева и еще одного из Люберец медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом сообщили в Минобразования региона.

«В этом году мы награждаем за подвиги двух мальчиков из Орехово-Зуевского городского округа: Александра Самарина из школы № 12 и Александра Иванова из Дрезненской школы № 1», - рассказала Каклюгина.

В июне 16-летний Александр Самарин спас тонущего на озере Голубое человека. Во время купания у мужчины свело ногу.

В июле восьмиклассник Александр Иванов спас семилетнюю девочку из пожара в Дрезне. Он вывел ребенка из дома и тушил огонь вместе с братом до приезда спасателей.

Четвероклассник Гордей Рыбаков из люберецкой гимназии № 18 спас тонущую девочку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
17 ноября 2023, 02:00
Более 30 кинологов прошли 4-месячный курс профессиональной подготовки в Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Более 30 кинологов Росгвардии из Центрального, Северо-Западного и Южного округов прошли курс профессиональной подготовки в Московской области. Об этом сообщили в Главном управленим региональной безопасности Подмосковья.

Обучение продолжалось четыре месяца. За это время специалисты изучили новые техники воспитания собак и методы их дрессировки для минно-розыскных и патрульных работ.

В завершении все прошедшие курс прошли экзамен вместе с четвероногими напарниками. Они получили соответствующие сертификаты.

Большинство четвероногих - немецкие и бельгийские овчарки. Также свои навыки совершенствовали восточно-европейские овчарки, лабрадоры и спаниели.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Собаки Животные

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