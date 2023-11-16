Подмосковье и Ростех в кратчайшие сроки построили котельную в Сергиевом Посаде

Объект появился на территории Загорского оптико-механического завода. Она заменит поврежденную котельную СТЭКа. К постройке подвели газопровод и электричество. Специалисты проложили 800 метров тепловых сетей и сети водоснабжения, а также возвели трансформаторные подстанции.

«Общий срок работ с момента подготовки площадки составил два с половиной месяца, а сама стройка - всего полтора месяца <…> Особую благодарность хотел бы выразить Ростеху, который оперативно определил лимит финансирования», - заявил Хромушин.

Котельная заработает на полную мощность в течение недели. Специалисты запустят все пять котлов.

«Более 10 тысяч жителей Сергиев Посада получат качественное бесперебойное отопление и горячее водоснабжение», - сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

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