Подмосковье и «Роснефть» запустили новый туристический проект

Разработку придумали в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Гости и жители города смогут проехаться по зимнему маршруту, который включает в себя Зарайск и Коломну. Для участия в квесте следует на одной из АЗС «Роснефти» получить и заполнить брошюру «Карта сокровищ». Объезжая объект по карте, можно получать наклейки.

«Два исторических города - Коломна и Зарайск - располагаются в 50 километров друг от друга. Помимо основных мест, указанных на карте, в эти новогодние праздники гостей будет ждать насыщенная культурно-развлекательная программа», - рассказала начальник управления продвижения культуры, туризма и организации досуга в парках культуры и отдыха министерства Анастасия Савченко.

Маршрут состоит из 11 объектов. В Коломне это кремль, музей истории головных уборов, музей парфюмерии и мыловарения, музей «Тайны коломенской медовухи», пряничная лавка, музей «Шелковая фабрика» и Житная площадь. В Зарайске гости смогут посетить кремль, водонапорную башню со смотровой площадкой, музей-усадьбу «Даровое» и коврижечную.

Квест можно пройти с 29 декабря по 29 февраля. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».