29 декабря 2023, 09:00

Подмосковье и «Роснефть» запустили новый туристический проект

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Министерство культуры и туризма Московской области и сеть заправок «Роснефть» создали новый туристические проект «Дорога зимних открытий». Его презентовали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Разработку придумали в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Гости и жители города смогут проехаться по зимнему маршруту, который включает в себя Зарайск и Коломну. Для участия в квесте следует на одной из АЗС «Роснефти» получить и заполнить брошюру «Карта сокровищ». Объезжая объект по карте, можно получать наклейки.

«Два исторических города - Коломна и Зарайск - располагаются в 50 километров друг от друга. Помимо основных мест, указанных на карте, в эти новогодние праздники гостей будет ждать насыщенная культурно-развлекательная программа», - рассказала начальник управления продвижения культуры, туризма и организации досуга в парках культуры и отдыха министерства Анастасия Савченко.

Маршрут состоит из 11 объектов. В Коломне это кремль, музей истории головных уборов, музей парфюмерии и мыловарения, музей «Тайны коломенской медовухи», пряничная лавка, музей «Шелковая фабрика» и Житная площадь. В Зарайске гости смогут посетить кремль, водонапорную башню со смотровой площадкой, музей-усадьбу «Даровое» и коврижечную.

Квест можно пройти с 29 декабря по 29 февраля. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Туризм Роснефть
29 декабря 2023, 09:48
Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Подмосковье в новогодние праздники
Unsplash
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей во время новогодних праздников. Мероприятия начнутся вечером 29 декабря и продлятся до 8 января.

Как рассказали в ведомстве, ДПС будут использовать метод массовой проверки, когда на конкретном участке дороги будут проверять максимальное количество водителей. После этого инспекторы переместятся в другое место.

Сотрудники ведомства будут осматривать автомобилистов визуально, чтобы выявить запах алкоголя, неадекватное поведение или несвязную речь. При наличии оснований проверку продолжат.

Водителей призывают не садиться за руль в пьяном состоянии и сообщать о неправомерных действиях по телефону 8-495-692-70-66.

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Праздники Алкоголь Дороги Водители
29 декабря 2023, 09:44
Пожарные спасли 16 человек из загоревшегося дома в Новоивановском
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Пожар в 16-этажном доме на улице Калинина в поселке Новоивановское начался утром 27 декабря. Работники ПСЧ-246 «Мособлпожспас» вытащили из задымленных квартир 11 взрослых и пятеро детей, после чего потушили очаг возгорания.

Утром в Систему-112 позвонили очевидцы. Они увидели, как из окна квартиры на девятом этаже 16-этажного дома валит густой дым и услышали крики о помощи.

«Работники оперативно прибыли по указанному адресу, создали звенья газодымозащитной службы для разведки очага возгорания и поиска пострадавших. В квартире, где произошел пожар, специалисты обнаружили семью - двоих взрослых и четырехмесячного младенца», - рассказал начальник ПСЧ-246 Дмитрий Грачев.

Пожарные надели на жильцов спасательные маски и эвакуировали из здания. Крики о помощи раздавались также из соседних квартир. Спасатели вывели девять взрослых и четверо детей с помощью специальных капюшонов. Затем эвакуировали еще 79 человек. Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Пожар потушили быстро, не дав огню распространиться на соседние квартиры.

В Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он поздравил сотрудников и ветеранов МЧС, а вместе с ними - своего отца.

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Одинцово Спасатели Пожары Дети
29 декабря 2023, 08:21
Производитель БАДов в Лосино-Петровском наладит экспорт в Китай и Вьетнам
Телеканал «360»
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Производитель биологически активных добавок в Лосино-Петровском участвует в образовательной программе «Экспортный форсаж». Предприятие планирует наладить экспорт в Китай и Вьетнам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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Программа «Экспортный форсаж» позволяет получить участникам необходимые навыки для налаживания поставок за границу.

«Мы, как производитель биологически активных добавок, работаем более 18 лет на рынке, продаем свои продукты в основном на территории Российской Федерации и ближайшего зарубежья. Мы хотим развиваться и для этого мы решили участвовать в программе „Экспортный форсаж“. <…> Для экспорта мы выбрали направления Китай и Вьетнам», - рассказала директор по продажам и маркетингу Светлана Амосова.

Программа содержит все необходимые занятия. Их проводят очно. Есть и период, когда компания самостоятельно проводит работу при поддержке экспертов. После обучения начинается защита экспортного проекта. В течение года компанию поддерживают тренеры. Они помогают добиться максимального результата.

«Для Китая представляет большой интерес облепиховое масло, а для Вьетнама - кедровое масло. У них есть интерес и к другим нашим продуктам», - отметила Светлана Амосова.

По ее словам, государство поддерживает экспортеров и предлагает программы, которые помогают за счет бюджета зарегистрировать продукты на территории зарубежных стран.

Экспорт Китай Лосино-Петровский Вьетнам
29 декабря 2023, 07:30
Инвестпортал Подмосковья получил премию губернатора «Прорыв года»
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Инвестиционный портал Московской области получил премию губернатора Подмосковья «Прорыв года». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«Инвестпортал создавался как универсальная и удобная точка входа для инвесторов. Сегодня здесь собрана вся необходимая для их работы информация, размещены различные меры поддержки, за которыми можно обратиться, не покидая ресурс, детальные инструкции по инвестиционной работе и другое», - уточнили в ведомстве.

Каждый день платформой пользуются 1,5 тысячи человек. Через личный кабинет можно воспользоваться различными мерами поддержки государства, например, получить консультацию специалисты.

На портале появились восемь новых онлайн-сервисов. Они помогают найти локацию в одном из 69 индустриальных парков региона, найти помещение для бизнеса, отправить продукцию на экспорт и выполнить другие действия.

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Инвестиции Бизнес

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