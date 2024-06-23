Подмосковье и Петербург обменялись опытом ремонта детских площадок

Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области посетила завод в Санкт-Петербурге, где производится пластиковая фурнитура и комплектующие для детских и спортивных площадок.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что в Подмосковье каждый год проводятся работы по обновлению детских площадок. Особое внимание уделяется предотвращению умышленного повреждения оборудования.

«Мы обращаем на это особое внимание, проводим профилактические обследования и заменяем поврежденные элементы во избежание причинения вреда здоровью детей. Сегодня команда работает в Петербурге», - рассказал Мурашов.

В ходе визита представители делегации Подмосковья изучили различные виды игровых конструкций, такие как сетки, пирамиды, песочницы, канатные лестницы, карусели и мостики. Все элементы детских площадок должны соответствовать техническим нормам Евразийского экономического союза, так как безопасность детей является главным приоритетом.

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