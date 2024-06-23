23 июня 2024, 13:23

Подмосковье и Петербург обменялись опытом ремонта детских площадок

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Московская область и Санкт-Петербург обменялись опытом ремонта и содержания детских площадок. Для этого специалисты из Подмосковья посетили завод в Северной столице.

Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области посетила завод в Санкт-Петербурге, где производится пластиковая фурнитура и комплектующие для детских и спортивных площадок.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что в Подмосковье каждый год проводятся работы по обновлению детских площадок. Особое внимание уделяется предотвращению умышленного повреждения оборудования.

«Мы обращаем на это особое внимание, проводим профилактические обследования и заменяем поврежденные элементы во избежание причинения вреда здоровью детей. Сегодня команда работает в Петербурге», - рассказал Мурашов.

В ходе визита представители делегации Подмосковья изучили различные виды игровых конструкций, такие как сетки, пирамиды, песочницы, канатные лестницы, карусели и мостики. Все элементы детских площадок должны соответствовать техническим нормам Евразийского экономического союза, так как безопасность детей является главным приоритетом.

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Санкт-Петербург Дети Заводы
23 июня 2024, 14:15
Бизнесмены из Химок обсудили сотрудничество с партнерами из Китая
Unsplash
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Представители бизнес-сообщества Химок встретились с китайской делегацией. Они обсудили возможности сотрудничества в сфере автомобильной индустрии.

Во встрече поучаствовали представители Торгово-промышленной палаты Московской области, местного бизнес-сообщества, а также крупнейшего автомобильного дилера. Темой обсуждения стало взаимодействие в поставке автозапчастей. Интерес проявили и инвесторы из Китая. По их мнению, совместный проект позволит создать новые рабочие места, а также возвести автомобильные заводы. Впоследствии это поможет решить существующие проблемы с логистикой и дефицитом запчастей.

«Предложение китайской стороны заключалось в том, чтобы производить автозапчасти благодаря пресс-формам. Автосалон, который продает китайские машины, имеет такую потребность. Считаю, что получится интересная коллаборация. Тут присутствует и спрос, и предложение», - прокомментировал депутат из Химок Артур Каримов.

Также участники встречи договорились о проведении ряда совместных мероприятий. Это будут встречи и конференции. На них обсудят перспективы сотрудничества в сфере автомобильной индустрии.

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Химки Рабочие места Машины Китай
23 июня 2024, 12:59
Прогноз пожарной опасности на 3 дня опубликовали в Подмосковье
Медиасток.рф
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Комитет лесного хозяйства Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности с 23 по 25 июня. Специалисты подчеркнули, что 22 июня на территории лесов не было выявлено пожаров.

Так, 23 июня на территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности. 24 июня установится второй класс, а в Луховицком лесничестве - третий класс пожарной опасности.

Уже 25 июня на всей территории Московской области прогнозируется третий класс пожарной опасности, а в Бородинском и Волоколамском лесничествах специалисты установят второй класс.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до 20-21 градуса, а ночью опустится до 14-15 градусов. По словам специалистов, погода будет облачная с прояснениями. При этом осадков не ожидается.

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Пожары Лесные пожары Погода
22 июня 2024, 23:04
Митинг и акция «Свеча памяти» прошли в Шатуре
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В Шатуре прошла акция «Свеча памяти», посвященная 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Сотни жителей городского округа собрались у Вечного огня, чтобы почтить память погибших воинов.

Памятное мероприятие началось с торжественного митинга, на котором прозвучали речи о необходимости помнить и чтить подвиги предков. После чего участники акции выложили из 400 свечей надпись «Шатура помнит».

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны из городского округа на фронт ушли более 30 тысяч человек, треть из которых не вернулась домой. Акция «Свеча памяти» стала еще одним напоминанием о великой жертве, принесенной во имя мира и свободы.

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Митинги Общественные акции Шатура Великая Отечественная война
22 июня 2024, 22:39
Акция «Огненные картины войны» прошла в Луховицах
Телеканал «360»
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В Луховицах в рамках акции «Огненные картины войны» выложили портрет Ивана Григорьевича Воробьева, летчика-испытателя Великой Отечественной войны. Для создания портрета потребовалось шесть тысяч свечей и более четырех часов работы.

Рядом с изображением Воробьева участники акции разместили изображение штурмовика «Ил-2», на котором герой совершил 179 боевых вылетов. В мероприятии участвовали волонтеры, молодогвардейцы и представители луховицкого отделения партии «Единая Россия».

Отметим, что акция прошла в рамках партийного проекта «Историческая память» и приурочена ко Дню памяти и скорби.

По завершении создания «огненной картины» участники провели митинг и почтили память героев минутой молчания.

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Луховицы Великая Отечественная война

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