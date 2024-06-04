Подмосковье и Ляонин провели конференцию о торгово-экономическом сотрудничестве

Стороны подписали соглашение о развитии сотрудничества в части внешнеэкономической деятельности между регионами в январе. Договор заключили в рамках масштабного визита делегации подмосковного Мининвеста в Китай.

«Тогда же, в январе, в Ляонине прошел „Фестиваль-ярмарка „Сделано в России“, где свою продукцию представили более 130 предприятий, в том числе компании из Подмосковья», - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Председатель совета директоров АО «КИФА» Сунь Тяньшу отметил, что торговля между Россией и Китаем в последние несколько лет активно развивается. Так, в 2023 году товарооборот между странами достиг рекордных 240 миллиардов долларов.

По его словам, для долгосрочного сотрудничества потребуется всестороннее переосмысление и реформирование традиционной российско-китайской торговли.

«Цифровизация поможет сделать трансграничную торговлю умной, прозрачной, удобной и доступной абсолютно любому предпринимателю из России и Китая - и именно в этом мы видим точку дальнейшего роста товарооборота между двумя странами», - заключил спикер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на экономической конференции «ВТБ зовет».

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