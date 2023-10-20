Подмосковье и китайский город Чунцин договорились о сотрудничестве в образовании и автопроме

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Во время рабочей поездки в Китай у делегации из Подмосковья назначен ряд встреч с автомобильными производителями, гигантами.

«Сегодня многие европейские компании ушли, и для китайских друзей есть прекрасная возможность зайти на привлекательный рынок», - сказал Андрей Воробьев.

В городе Чунцин представлены практически все отрасли, в том числе самые передовые, такие как создание новых источников энергии, технологии высокоскоростной передачи данных.

«Мы очень рады видеть вас, Андрей Юрьевич (Воробьев), и вашу делегацию в городе Чунцин. В марте этого года наш председатель Си Цзиньпин посетил Россию, и главы наших государств достигли договоренностей по укреплению двустороннего сотрудничества», - подчеркнул Чен Мингбо.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Город Чунцин, будучи крупнейшим в мире по населению и территории, играет большую роль в развитии промышленности всего Китая.

Сотрудничество в автопроме «Я знаю, что и в Китае изучают русский. Мы со своей стороны заинтересованы в обмене такими программами», - подчеркнул губернатор Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Чен Мингбо, первый заммэра китайского города Чунцин, договорились сотрудничать в образовании и автопроме. Это крупнейший город КНР и мира по населению и территории - около 33 миллионов человек.

Руководители договорились организовать участие педагогов Чунцина в преподавании китайского языка в школах Подмосковья. Сегодня он так же востребован, как английский.

«Наш президент постоянно подчеркивает особые отношения с Китайской Народной Республикой, с ее лидером, председателем Си Цзиньпином. Мы этим очень дорожим и считаем, что со своей стороны должны поддерживать коммуникацию и вносить свою лепту в отношения, взаимодействие между странами», - отметил Андрей Воробьев.

Такое партнерство и обмен практиками, по его словам, важны не только для Подмосковья, но и в целом для страны.

Месяц назад педагоги лучших школ Подмосковья посетили школы и университеты Китая, где обменялись опытом с коллегами и изучили современные методики образования.