Подмосковье и Хабаровск обменялись опытом по безопасности дорожного движения

«Московская область - огромный регион с развитой сетью трасс и дорог. Одной из главных задач последних лет, конечно, является снижение аварийности и смертности в ДТП. Для этого мы активно реализуем целый комплекс мер», - рассказал начальник управления организации и безопасности дорожного движения Минтранса Подмосковья Дмитрий Черкасов.

Для того, чтобы аварий стало меньше, в Московской области разделяют встречные потоки ограждениями, строят тротуары и пешеходные переходы с подсветкой, устанавливают новые светофоры и оптимизируют уже существующие. Сократить количество ДТП помогают камеры. Все эти меры позволили на 40% снизить число раненых и погибших на дорогах Подмосковья с 2016 года.

Заместитель начальника КГКУ «Хабаровскуправтодор» Олеся Боровик отметила, что в Хабаровском крае показатели риска тоже снижаются год от года.

«Одним из наиболее действенных методов, положительно влияющих на соблюдение водителями ПДД, является применение системы автоматической фотовидеофиксации, ее постоянное развитие и совершенствование. Данный подход, является эффективным в снижении уровня аварийности», - сказала Олеся Боровик.

Опыт Хабаровского края показывает, что на участках с камерами риск возникновения аварий снижается. В Подмосковье тоже ведут системную работу в этом направлении.

«На практике это работает так: в Подмосковье на нескольких участках дорог ранее зафиксировали 11 аварий, в которых погибли четыре человека и 18 получили ранения. Корректно закрыв эти очаги камерами, уже через несколько месяцев количество нарушений ПДД на данных участках дорог снизилось на 40%, а аварийность полностью отсутствует. И это совершенно органично: 79% водителей сбрасывают скорость до разрешенной именно перед камерами», - отметил представитель ГК «Урбантех» Сергей Дианов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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