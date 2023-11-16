16 ноября 2023, 09:44

Подмосковье и Хабаровск обменялись опытом по безопасности дорожного движения

Минтранс Подмосковья
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Снижение аварийности и смертности на дорогах стало темой рабочего визита представителей Хабаровского края в Подмосковье. Регионы обменялись опытом в этом направлении и обсудили, как сделать магистрали и шоссе еще более безопасными.

«Московская область - огромный регион с развитой сетью трасс и дорог. Одной из главных задач последних лет, конечно, является снижение аварийности и смертности в ДТП. Для этого мы активно реализуем целый комплекс мер», - рассказал начальник управления организации и безопасности дорожного движения Минтранса Подмосковья Дмитрий Черкасов.

Для того, чтобы аварий стало меньше, в Московской области разделяют встречные потоки ограждениями, строят тротуары и пешеходные переходы с подсветкой, устанавливают новые светофоры и оптимизируют уже существующие. Сократить количество ДТП помогают камеры. Все эти меры позволили на 40% снизить число раненых и погибших на дорогах Подмосковья с 2016 года.

Заместитель начальника КГКУ «Хабаровскуправтодор» Олеся Боровик отметила, что в Хабаровском крае показатели риска тоже снижаются год от года.

«Одним из наиболее действенных методов, положительно влияющих на соблюдение водителями ПДД, является применение системы автоматической фотовидеофиксации, ее постоянное развитие и совершенствование. Данный подход, является эффективным в снижении уровня аварийности», - сказала Олеся Боровик.

Опыт Хабаровского края показывает, что на участках с камерами риск возникновения аварий снижается. В Подмосковье тоже ведут системную работу в этом направлении.

«На практике это работает так: в Подмосковье на нескольких участках дорог ранее зафиксировали 11 аварий, в которых погибли четыре человека и 18 получили ранения. Корректно закрыв эти очаги камерами, уже через несколько месяцев количество нарушений ПДД на данных участках дорог снизилось на 40%, а аварийность полностью отсутствует. И это совершенно органично: 79% водителей сбрасывают скорость до разрешенной именно перед камерами», - отметил представитель ГК «Урбантех» Сергей Дианов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги
16 ноября 2023, 10:08
Систему сбора отчетности по сельскому хозяйству запустят в Подмосковье с 1 января
Unsplash
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Тестирование информационной системы «Модуль сбора отчетности» завершается в Минсельхозпроде Подмосковья. Она позволит сократить сроки формирования, согласования и направления документации в орган управления АПК.

Система позволит автоматизировать отчетность крестьянских фермерских хозяйств. Она будет формироваться из единого листа показателей, заполненного фермерами.

«Посредством новой автоматизированной системы отчетность крестьянских фермерских хозяйств Подмосковья будет формироваться из заполненного фермерами единого листа показателей. Это позволит значительно сократить сроки формирования, согласования и направления отчетов в орган управления АПК», - сказал глава министерства Владислав Мурашов.

Единый лист включит в себя все важные финансово-хозяйственные показатели. Ожидается, что систему введут в работу 1 января 2024 года. узнать подробнее о ее работе можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион ежегоно ставит рекорды по урожаю. Это важно для эффективной работы в молочном и мясном животноводстве, сферах селекции и генетики.

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Сельское хозяйство
16 ноября 2023, 09:00
Энергетики расчистили 215 гектаров вдоль трасс ЛЭП в Подмосковье
Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» расчистили 215 гектаров охранных зон вдоль трасс ЛЭП в Московской области. Это 94% от плана этого года, сообщили в министерстве энергетики региона.

До конца года специалисты расчистят 228 гектаров вдоль линий электропередачи. Больше всего площадей очистили в Шатуре - 21,4 гектара, Истре - 19,6 гектара и Пушкино - 14,6 гектара.

Работы проводят в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

«На воздушных линиях класса напряжения 380/220 вольт вырубка просек не требуется, от изолированного провода до крон деревьев расстояние должно составлять не менее 30 сантиметров, от неизолированного провода - не менее одного метра», - уточнили в ведомстве.

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщал, что значительная часть трасс линий электропередачи проходит по лесным массивам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

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Электричество
16 ноября 2023, 07:30
Более 100 лотов выставили на торги в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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На прошлой неделе на торги в Московской области выставили 101 лот. Больше всего их поступило из Луховиц, Наро-Фоминска и Подольска, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

С начала года в Луховицах реализовали через торги 53 объекта, на данный момент еще 60 лотов остаются доступными.

\"В Луховицах в аренду можно взять участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12 соток. Рядом продуктовый магазин, парк, а в шести километрах находится ж/д станция «Луховицы». Начальная цена - 390 тысяч рублей в год\", - уточнили в комитете.

В Наро-Фоминске продали или сдали 81 земельный участок. Сейчас муниципалитет предлагает еще 28 объектов. Например, на улице Шибанкова в аренду предлагается нежилое помещение площадью 22,8 квадратных метра под торгово-офисную и другую предпринимательскую деятельность.

В Подольске на аукционе реализовали 21 участок, доступно еще 35. Одним из них является земельный участок в деревне Быковка для строительства дома площадью девять соток. Его можно взять в аренду за 808 тысяч рублей в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Аукционы Недвижимость
16 ноября 2023, 06:00
Более 20 человек стали финалистами конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области»
Министерство культуры и туризма МО
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На днях прошел полуфинал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области». В финал вышли 24 участника, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Всего поступило порядка 50 заявок. Все работы разбили на пять номинациях, в том числе «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший экскурсовод (гид)», «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса» и другие.

Победителей объявят 21 ноября. Премия проводится при поддержке отеля ﻿Edge Vinogradovo-Moscow.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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Туризм

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