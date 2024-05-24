Подмосковье и Дагестан обменялись опытом поддержки предпринимателей

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что ежегодный товарооборот между регионами превышает 3,3 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что Москва и Подмосковье занимают лидирующие позиции по количеству туристов, которые приезжают в Дагестан.

«Уверен, что соглашение станет прочной основой для укрепления нашего сотрудничества. Особое внимание - привлечению инвестиций, развитию туризма и предпринимательской активности», - добавил Брынцалов.

Председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов подчеркнул, что вопросы, касающиеся улучшения инвестиционной привлекательности регионов, остаются актуальными. Задача создания благоприятных условий для организаций, инвестирующих в развитие производства, остается не менее важной.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Тимофей Васильев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье, включая возможность получения земельных участков и недвижимости по льготным программам, а также налоговые льготы для инвесторов.

Предприятия в сфере импортозамещения могут арендовать земельные участки всего за 1 рубль. Он уточнил, что инвесторы, реализующие проекты, не связанные с замещением импорта, также могут получить участок в аренду без проведения торгов.

Представители обеих сторон выразили намерение активно сотрудничать в будущем в обсуждении важнейших вопросов. Делегация из Дагестана также намерена посетить особую экономическую зону «Дубна» в Московской области.

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