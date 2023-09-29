Подмосковье и Дагестан обменялись опытом по снижению аварийности на дорогах

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Как рассказали в министерстве, по итогам встречи было подписано соглашение о взаимодействии по обмену опытом для повышения безопасности дорожного движения.

В ходе встречи руководитель ЦОДД Дагестана Наби Алиев рассказал об использовании мобильных комплексов и беспилотников, а также о камерах в составе системы «Умный пешеходный переход».

«Технические средства в процессе движения осуществляют фиксацию и передачу в подразделения ГИБДД информации о нарушениях скоростных режимов, правил обгона и маневрирования, правил парковки и стоянки транспортных средств. Также в этом году мы разместили 18 комплексов в составе систем „Умный пешеходный переход“, чтобы обеспечить предупреждение водителей о приближении к местам, где возможен переход пешеходов через проезжую часть», - сказал он Замглавы Минтранса Виталий Резанов отметил, что система фотовидеофиксации нарушений ПДД в Подмосковье - одна из лучших в России.

«Система фотовидеофиксации включает в себя не только камеры на дорогах, но также и уникальное специализированное программное обеспечение, центры обработки и хранения данных. Согласно статистике, с 2016 года число ДТП, погибших и раненых в авариях сократилось больше чем на 40%», - сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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