Подмосковье экспортировало сельхозтовары на 637 миллионов долларов за 4 месяца

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, наиболее значимый рост экспорта за этот срок отметили по продукции масложировой отрасли и зерновым.

«Масложировой продукции продано более чем на 23 миллиона долларов, продукции мукомольно-крупяной промышленности - более чем на 21 миллион долларов, масличные семена и плоды - на шесть миллионов долларов», - отметил глава министерства Сергей Двойных.

Он добавил, что регион стал одним из лидеров России по экспорту мяса и субпродуктов, а также кисломолочной продукции. Их начали поставлять в Норвегию, Конго, Венгрию и Мальдивы.

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