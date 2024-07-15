15 июля 2024, 10:22

Подмосковье экспортировало сельхозтовары на 637 миллионов долларов за 4 месяца

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Экспорт агропромышленной продукции Подмосковья составил порядка 637 миллионов долларов за четыре месяца. Из региона в другие страны поставили 446 тысяч тонн товаров.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, наиболее значимый рост экспорта за этот срок отметили по продукции масложировой отрасли и зерновым.

«Масложировой продукции продано более чем на 23 миллиона долларов, продукции мукомольно-крупяной промышленности - более чем на 21 миллион долларов, масличные семена и плоды - на шесть миллионов долларов», - отметил глава министерства Сергей Двойных.

Он добавил, что регион стал одним из лидеров России по экспорту мяса и субпродуктов, а также кисломолочной продукции. Их начали поставлять в Норвегию, Конго, Венгрию и Мальдивы.

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Сельское хозяйство
15 июля 2024, 10:30
Активисты «Движения Первых» создали мультфильм в Павловском Посаде
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Мультфильм «Михайло Ломоносов» сняли активисты «Движения Первых» в Павло-Посадском городском округе. Ребята создали работу в рамках всероссийского проекта «МедиаПритяжение».

«МедиаПритяжение» - это проект для юных журналистов, блогеров, дизайнеров и общеобразовательных медиацентров. Участники проходят информационный курс, а затем выполняют конкурсные задания. На втором этапе активисты «Движения Первых» в Павловском Посаде сняли мультфильм «Михайло Ломоносов». Они сами придумали сюжет, сделали декорации, слепили фигуры и освоили программы для создания анимационных картин.

«Съёмки нашего мультфильма подошли к концу. Осталось дело за малым: собрать все сцены воедино и озвучить нашу работу. Скажем честно, мы очень довольны результатом. Всё это благодаря нашей сплочённости, ежедневному кропотливому труду и нацеленности на победу. Мы поняли, что у медиакоманды „Первых“ Павловского Посада огромный потенциал, и даже невозможное для нас теперь возможно!» - поделился своими впечатлениям руководитель «Движения Первых» в Павлово-Посадском округе Андрей Афанасьев.

По условиям конкурса финалисты второго этапа отправятся в Санкт-Петербург на всероссийский фестиваль «МедиаБУМ».

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Блогеры Фестивали Павловский посад конкурсы
15 июля 2024, 10:29
Еще 10 миллиардов рублей выделят на цифровизацию в Подмосковье в 2024 году
Медиасток.рф
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Нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется в Подмосковье с 2019 года и помогает внедрять современные решения в жизнь людей. В этом году на реализацию программ направят еще свыше 10 миллиардов рублей, о чем сообщили в Мособлдуме.

Цифровизация помогает делать государственные услуги доступнее и значительно экономит время жителей. В Подмосковье все важные сервисы уже перевели в электронный вид, а доля обращений за ними составляет 99,4%.

«Из 549 услуг и сервисов 375 доступны в цифре. С начала года зарегистрировано свыше 11,5 миллиона обращений. Самыми популярными были запись к врачу или вызов врача, регистрация прав на недвижимость, получение паспортов и прописки, выписка из домовой книги, выдача соцкарт, получение СНИЛС и другие», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Одним из направлений нацпроекта является увеличение зоны покрытия сотовой связью. Сегодня этот показатель в Подмосковье составляет более 97%. В регионе работают более 25 тысяч станций. Доступ к интернету обеспечивают 380 провайдеров.

Благодаря нацпроекту в Московской области активно внедряются отечественные разработки, что способствует импортозамещению. Большое внимание также уделяется информационной безопасности: на сегодняшний день доля защищенных ресурсов и систем в регионе составляет 100%.

«Сервис анализа защищенности, запущенный в 2023 году, сканирует все существующие информационные ресурсы Московской области, выявляет уязвимости и разрабатывает рекомендации по их устранению. За время его работы выявлено более 175 тысяч уязвимостей - все были устранены», - добавил Брынцалов.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Нацпроекты
15 июля 2024, 10:22
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 15 июля
Медиасток.рф
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Почти 1,1 миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 15 июля. Это на 1,3% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Боровском, Варшавском, Дмитровском, Ленинградском, Каширском, Ленинградском, Симферопольском, Щелковском и Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
15 июля 2024, 09:46
Льготная ипотека помогла инженеру в Королеве приобрести жилье
Пресс-служба Министерства жилищной политики МО
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Еще один ученый из Королева приобрел собственное жилье благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Артем Зарганаев работает инженером в «Лаборатории инновационных технологий». По словам обладателя сертификата, его всегда увлекал процесс исследования.

«Перед тем, как что-то внедрять в производство, сначала технологию отрабатывают в лабораториях. Затем только масштабируют. Это очень интересно - создавать в небольшом количестве вещество, которому предстоит запуск в массовом объеме», - говорит он.

Семья Зарнагаевых жила в квартире от предприятия. Принять участие в программе «Социальная ипотека» Артем решил по примеру своих коллег.

«Мы выбрали „евродвушку“ в новом доме с очень хорошим ремонтом. Все было готово, пришлось докупать только бытовую технику. Кухня, столы, диваны, кровати все уже было. И при этом очень удачное место - рядом вся необходимая инфраструктура и удобная транспортная доступность», - рассказал инженер.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Королев Льготная ипотека Социальная ипотека

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