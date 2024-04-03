Подмосковье достигло 99% цифровой зрелости

Свыше 2,5 тысячи педиатров прошли тренинги по профилактике профессионального выгорания в Подмосковье за год. Их провели в рамках проекта «Наш участковый врач».

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, проект направлен на обучение и поддержку педиатров. Специалисты могут проходить тренинги для проифлактики профессионального и эмоциаонального выгорания. Такие заняти психологи НИКИ детства начали проводить еще в 2022 году.

«Проведение таких тренингов позволило снизить уровень психологического выгорания врачей на 18%. Всего в прошлом году наши специалисты провели 272 таких тренинга, участие в них приняли более 2,5 тысячи человек», - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Участников занятий учат развивать эмоциональный интеллект, общаться с пациентами, избегать конфликты и управлять стрессом. Тренинги проходят в 63 городах области. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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