Подмосковье достигло 99% цифровой зрелости
Уровень цифровой зрелости в Подмосковье достиг 99%. Эти показатели отражают, как современные технологии применяются в различных отраслях: госуправлении, здравоохранении, образовании, городском хозяйстве и общественном транспорте.
«Московская область является регионом, где уровень цифровизации находится на самом высоком уровне. Например, жителям доступно более 350 онлайн-услуг, для получения которых достаточно сделать пару кликов с компьютера или смартфона», - прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Помимо этого, в работе госорганов используется система межведомственного электронного взаимодействия, что позволяет не только повысить качество жизни, но и быстрее оформлять нужные документы.
Напомним, что оценка цифровой зрелости формируется каждый квартал.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».