Подготовку перед началом отопительного сезона провели в Подмосковье

Садовые товарищества Подмосковья, у которых объем вывоза мусора в прошлом году оказался ниже установленной нормы, продолжают переводить на новые договоры. Работу провели уже в 3,8 тысячи дачных поселках и кооперативах.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассказали, что из 5 765 СНТ с признаками «фиктивных» договоров 3 872 уже перевели на договоры, регламентирующие вывоз ТКО исходя из норматива накопления.

«Отработано порядка 70% „фиктивных“ договоров. После перевода на нормативную систему в Подмосковье вывезли на 80 тысяч кубометров ТКО больше, чем в предыдущем году. Проделанная работа способствует снижению числа навалов на муниципальных контейнерных площадках», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Региональные операторы утвердили форму дополнительного соглашения, составили графики, отправили «Почтой России» дополнительные соглашения всем СНТ. Там, где это было нужно, установили дополнительные контейнеры.

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