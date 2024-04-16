Подготовку парков Мытищ к летнему сезону завершат до 26 апреля

Парки являются не только визитной карточкой муниципалитета, но и ключевыми местами для отдыха жителей Мытищ и гостей округа. Чтобы обеспечить посетителям комфортные условия, уделяется особое внимание поддержанию чистоты и порядка на их территориях. С 18 марта уже началась промывка фонтанов, уборка мусора, ремонт элементов малой архитектуры и удаление сухостоев.

В парках функционирует 82 объекта бизнеса, включая кафе, аттракционы и прокаты. В этом году планируется открытие еще десяти новых точек общественного питания в таких парках, как Яуза, Стрекалова, Тайнинский и Перловский.

27 апреля в 12:00 состоится торжественное открытие фонтанов и начало анимационной программы «В лето на всех парусах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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