Подготовку к зиме обсудили на семинаре ГУСТ в Одинцове

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«Существует несколько моделей распределения средств на содержание территорий. Одна из самых выгодных, когда 100% средств запланированы именно на муниципальные коммунальные учреждения. Такие организации не платят НДС, но платят НДФЛ. Выгода составит 26% в сравнении с частными компаниями», - уточнил Анашкин.

По его словам, в 2024 году зарплаты сотрудников будут зависеть от выполненных объемов работ. Также деньги, которые выделили на содержание объектов, можно тратить только на текущий ремонт и уборку.

На семинаре презентовали рекомендованные зарплаты специалистов комплексной уборки, схему закупки элементов для ремонта детских площадок и другие темы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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