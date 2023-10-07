Подготовку к зиме обсудили на семинаре ГУСТ в Одинцове
Команда Главного управления содержания территорий провела семинар для коммунальщиков. На встрече обсудили финансирование блока содержания объектов благоустройства, подготовке к зиме и динамике обращений граждан. Модератором выступил замруководителя ГУСТ Никита Анашкин.
«Существует несколько моделей распределения средств на содержание территорий. Одна из самых выгодных, когда 100% средств запланированы именно на муниципальные коммунальные учреждения. Такие организации не платят НДС, но платят НДФЛ. Выгода составит 26% в сравнении с частными компаниями», - уточнил Анашкин.
По его словам, в 2024 году зарплаты сотрудников будут зависеть от выполненных объемов работ. Также деньги, которые выделили на содержание объектов, можно тратить только на текущий ремонт и уборку.
На семинаре презентовали рекомендованные зарплаты специалистов комплексной уборки, схему закупки элементов для ремонта детских площадок и другие темы.
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