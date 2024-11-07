Подготовку к уборке от снега дорог и дворов завершили в Наро-Фоминске

На территории округа расположено 1358 километров дорог, включая федеральные, региональные и местные. В зимний период уборка будет осуществляться с помощью 58 единиц специализированной техники и 106 рабочих. Среди них - комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, автогрейдеры и самосвалы.

План по уборке дорог формируется с учетом погодных условий. Уборка дворов будет проходить регулярно. За ее выполнением можно будет следить через специальную программу. На Яндекс-картах отображается местоположение техники и ее движение, а при наведении на иконки можно увидеть тип и номер машины.

Кроме того, рабочие получили задачу на ручную уборку снега. Весь процесс будет контролироваться для обеспечения комфортных условий в зимний период.

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