Подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы начали в Ленинском округе

На заседании обсуждались ключевые инициативы, приуроченные к юбилею. Среди предложений депутатов - проведение эстафеты Знамени Победы с участием бойцов специальной военной операции и оформление территорий округа к празднику.

«Мероприятия, посвященные 80-летию Победы, не ограничатся только датой 9 мая. Они будут проходить в течение всего 2025 года. И, конечно, в центре нашего внимания - ветераны. На сегодняшний день в муниципалитете проживают восемь участников Великой Отечественной войны. В этом году им будет присвоено звание „Почетный гражданин Ленинского городского округа“», - отметил председатель Совета депутатов Станислав Радченко.

Среди запланированных мероприятий - молодежные поисковые экспедиции, военно-тактические сборы, игра «Зарница», школа военных корреспондентов, издание книги-альбома о Годе защитника Отечества и увековечивание памяти участников войны. Также планируется проведение встреч рабочей группы каждые две недели, а ближе к маю - с большей частотой.

Заместитель главы Ленинского округа Эдуард Арадушкин подчеркнул, что на территории округа находится 41 памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Все они уже проинспектированы. В ближайшее время будут подготовлены сметы расходов, чтобы до 9 мая привести все мемориалы в порядок.

Подготовка к юбилею Победы станет важным этапом в сохранении исторической памяти и уважения к подвигу защитников Отечества.