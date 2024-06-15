Подготовку к отопительному сезону завершат в Чехове к 1 сентября

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На нем обсудили итоги прошлого отопительного сезона и обозначили основные задачи по подготовке к новому.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под особый контроль подготовку к осенне-зимнему периоду. В регионе усилена соответствующая работа: проводятся еженедельные штабы и кустовые совещания, а также участились противоаварийные тренировки специальных служб.

В Чеховском округе на сегодняшний день подготовлено к новому отопительному сезону 15% объектов. План подготовки включает 98 многоквартирных домов, шесть котельных, три центральных тепловых пункта и 19 километров сетей теплоснабжения.

Также, на балансе насчитывается 769 многоквартирных домов, в которых проживает 146 908 человек. Эти дома обслуживают 71 объект теплоснабжения.

С мая специалистами коммунальных служб проведено 24 гидравлических испытания. Еще 18 испытаний запланированы.

Глава округа Михаил Собакин подчеркнул, что полностью завершить подготовку необходимо к 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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