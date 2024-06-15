Подготовку к отопительному сезону завершат в Чехове к 1 сентября
В Чехове прошло кустовое совещание, посвященное подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. В нем, наряду с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным, принял участие советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.
На нем обсудили итоги прошлого отопительного сезона и обозначили основные задачи по подготовке к новому.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под особый контроль подготовку к осенне-зимнему периоду. В регионе усилена соответствующая работа: проводятся еженедельные штабы и кустовые совещания, а также участились противоаварийные тренировки специальных служб.
В Чеховском округе на сегодняшний день подготовлено к новому отопительному сезону 15% объектов. План подготовки включает 98 многоквартирных домов, шесть котельных, три центральных тепловых пункта и 19 километров сетей теплоснабжения.
Также, на балансе насчитывается 769 многоквартирных домов, в которых проживает 146 908 человек. Эти дома обслуживают 71 объект теплоснабжения.
С мая специалистами коммунальных служб проведено 24 гидравлических испытания. Еще 18 испытаний запланированы.
Глава округа Михаил Собакин подчеркнул, что полностью завершить подготовку необходимо к 1 сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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