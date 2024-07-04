Подготовка жилых домов к отопительному сезону началась в Звенигороде

Рабочие В Звенигороде проверяют механизмы и приборы, котлы, а также меняют устаревшее оборудование. Кроме того, подготовка к предстоящей зиме идет заранее в одной из самых крупных котельных города на улице Ленина. Это необходимо для выявления неисправностей и оперативного проведения ремонта на теплотрассах и в котельных, чтобы отопительный сезон прошел без эксцессов.

«Такие меры необходимы, чтобы избежать аварий на теплотрассе в холода. Зимой отключение теплоснабжения более чем на восемь часов может повлечь серьезные последствия», - сообщили в территориальном управлении Звенигорода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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