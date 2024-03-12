12 марта 2024, 17:47

Подготовка парков к летнему сезону начнется в Подмосковье 18 марта

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Подмосковные парки начнут готовить к лету с 18 марта. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«В Московской области 194 парка. Важно обеспечить их комфорт, чистоту и безопасность. Весной нужно вовремя начать подготовку к летнему сезону», - отметил Михаил Хайкин.

До 27 марта нужно выявить дефекты благоустройства, а до 20 апреля - устранить их. Городские округа должны приступить к активной подготовке парков уже 18 марта.

Следует уделить внимание состоянию парковок и входных групп, газонов и фонарей, аттракционов и туалетов. Потребуется привести в порядок урны, скамейки, игровые элементы детских площадок.

Паркам нужно вовремя закупить инвентарь, инструменты, летнюю спецодежду для сотрудников, пополнить штат сезонными рабочими.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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12 марта 2024, 16:41
Глава Лобни Анна Кротова проконтролировала качество содержания дворовых территорий
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова продолжает лично контролировать состояние общественных пространств в городе. На этот раз она осмотрела территорию вокруг жилых домов на улице Калинина, 19а и 21.

Во время утреннего обхода глава пообщалась с жителями и председателем совета дома по улице Калинина, 19а. В ходе осмотра подвала обнаружили подтопление. Управляющую компанию обязали устранить поломку в течение трех дней.

В доме № 21 по улице Калинина решением жильцов мусоропровод несколько раз закрывался. Однако некоторые жители продолжают его использовать, нарушая общий порядок, а другие оставляют мусор в подъезде. Управляющей компании поручено провести очистку мусоропровода и окончательно закрыть мусороприемники.

Работа в режиме обходов ведется в Лобне ежедневно. В ней участвуют как глава города, так и ее профильные заместители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Лобня
12 марта 2024, 16:34
Пауэрлифтер Михаил Кокляев посетит празднование Масленицы на стадионе «Красное знамя» в Раменском
Медиасток.рф
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Масленицу отпразднуют на стадионе «Красное знамя» в Раменском 17 марта. Гостем мероприятия станет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев.

Михаил Кокляев даст старт празднику и всероссийской акции «Марафон зарядок» в Раменском. Спортивная Масленица продолжится забегами для детей и взрослых.

Гости праздника смогут поиграть в русскую лапту, килу, волейбол. Пройдут соревнования по силовым видам спорта, мастер-класс по стрельбе из лука, перетягивание каната и импровизированный сход «Стенка на стенку». Также для всех подготовят подарки и угощения с блинами и горячим чаем.

Программа праздника опубликована в Telegram-канале «Здоровое Отечество».

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Праздники Спортсмены Раменское
12 марта 2024, 16:33
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства начнется в Подмосковье 10 апреля
Министерство социального развития Подмосковья
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Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Московской области с 10 по 12 апреля. Актуальные вакансии представят более 200 предприятий региона.

«Мы предусмотрели как очный формат на шести крупнейших площадках и удобный онлайн-формат», - прокомментировала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Посетить мероприятие можно будет в Раменском, Мытищах, Дубне, Долгопрудном, Подольске и Ногинске. Работодатели презентуют свои предприятия, расскажут об условиях труда, выпускаемой продукции и других особенностях работы.

Ярмарка вакансий - это возможность найти достойную работу рядом с домом или в любой точке региона. Помимо этого, у школьников будет возможность пройти профориентацию и определиться с выбором будущей профессии. Подробнее с условиями ярмарки можно ознакомиться на сайте.

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Работа Ярмарки
12 марта 2024, 15:56
Представители МЧС Подмосковья сдали кровь для нужд лечебных учреждений
Главное управление МЧС России по Московской области
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Работники главного управления МЧС России по Московской области приняли участие в Дне донора. Мобильный комплекс для переливания крови установили на территории ПСЧ № 96.

Сотрудники спасательного ведомства регулярно участвуют в акциях по сдаче крови. Донорская кровь всегда требуется онкобольным, роженицам, новорожденным и другим пациентам.

«Ежегодно в донорской крови нуждаются около 1,5 миллиона россиян. Это значит, что в определенный момент донорская кровь может понадобиться практически каждому из нас», - отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Здравоохранение

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