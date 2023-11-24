Подготовка лыжни началась на стадионе «Зоркий» в Красногорске

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Для формирования лыжни задействованы три пушки, на следующем этапе подключат еще два агрегата. Планируется укрыть искусственным снегом 1400 метров трассы. В последующем эту дистанцию увеличат.

«Если нам позволит погода, то и пять километров круг будет, а в феврале на марафоне - вообще 17 километров», - рассказал генеральный директор спортивного комплекса «Зоркий» Денис Павлюченков.

Завершить работы с искусственным снегом на лыжном стадионе планируют за две недели. После начнется подготовка к «Красногорской лыжне», которая пройдет 27 декабря. Затем в феврале здесь проведут другую лыжную гонку - «Красногорский марафон».