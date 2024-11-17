Подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы началась в Дубне

Труженица тыла Нина Дьячкова рассказала, что работала уже с 14 лет, потому что началась война.

«За всю эту жизнь военную я пилила дрова, в общем, что только не делала, лишь бы была наша победа. Забывать о войне никогда нельзя. Также нельзя забывать о друзьях, родине и семье», - сказала труженица тыла, жительница Дубны Нина Дьячкова.

Ветераны в Дубне уже начали подготовку к празднованию 80-летия Победы. Планируется большая программа.

«Мы задействуем все площадки: дворцы культуры, школы, библиотеки, университет, конечно, городской совет», - отметила председатель Совета ветеранов городского округа Дубна Наталья Шувикова.

В Совете ветеранов обсудили работу с жителями, кого коснулась Великая Отечественная война, и планы празднования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».