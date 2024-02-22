Подготовка к пожароопасному сезону началась в лесничествах Подмосковья

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, на занятиях особо внимание уделяют изучению техники безопасности при тушении лесных возгораний, а также оказанию первой помощи и организации взаимодействия сил и средств пожаротушения. Специалисты учатся работать со специальным оборудованием и применять средства защиты.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов рассказал, что самой частой причиной лесных пожаров становится пал травы.

«Для подготовки к борьбе с лесными пожарами ежегодно в зимний период мы проводим обучение и повышение квалификации сотрудников лесного хозяйства по предупреждению, выявлению и пресечению лесных пожаров», - сказал он.

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